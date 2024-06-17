Caitlin Clark被「宿敵」Reese惡犯打頭！對方賽後酸她有特殊哨音

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此役比賽第三節中的一個回合， Caitlin Clark切入上籃，在她身後的Angel Reese封蓋不及，直接往Clark的頭上打下去，後者被吹了一次惡意犯規，賽後這一次犯規受到討論，不過更吸引關注的是兩人對此的回應。
Clark和Reese大學時期多次交手，被認為是「宿敵」，Reese是風格強烈的一名球員，經常對被眾星捧月的Clark展現出競爭意識，兩人之間的對抗也炒熱了NCAA女籃賽事。
賽後Clark很有風度地表示，Reese的犯規就是籃球的一部分，還幫對手說話，認為那一回合Reese是對球、而非對人。Reese當然也認為自己那一球是「籃球動作」，還意有所指的表示自己控制不了裁判要怎麼吹。
「我認為我們打得很努力。我認為我們打得很強勢，但我們沒有得到很多哨音。」Reese受訪時還酸溜溜地說，「回顧這場比賽，我看到很多犯規沒吹，我猜有些人得到了特殊的哨音待遇。」兩人的回應高下立判。
Clark展現風度 給出高情商發言
Clark今晚得到了23分8籃板9助攻2阻攻，她還在比賽末節關鍵時刻投進一記重要三分球，幫助球隊確保勝利；Reese同樣打得很全面，得到11分13籃板5助攻。
談到今晚和Reese的對決，Clark仍然只有稱讚，「我和她交手很久了，她是一位出色的選手，與她對抗很有趣。我認為這對遊戲來說是很有益的。人們喜歡看精彩的對決，他們從中也能發我們的團隊有多出色，他們可能因此喜歡上新的球員、並加以支持，之後繼續看女籃的比賽。」