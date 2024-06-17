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跑外送、刷條碼要讀大學嗎？人力銀行給建議：2學群求職積極度高

▲有人迷茫，認為去做餐飲、外送師、條碼師，有點沒必要讀大學。（圖／NOWnews攝影中心）
▲有人迷茫，認為去做餐飲、外送師、條碼師，有點沒必要讀大學。（圖／NOWnews攝影中心）

記者許若茵／台北報導

畢業季到來，許多新鮮人摩拳擦掌卡位職場，但也有人迷茫，認為去做餐飲、外送師、條碼師，有點沒必要讀大學。對此，人力銀行認為，資訊、工程兩大學群因為求職方向性明確，在求職的積極度最高，5成新鮮人畢業前就已找到工作，建議學生補強不同產業專業素養，爭取理想職缺。

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 6月份鳳凰花開，大專校院迎來畢業季，調查顯示2成7新鮮人已成功卡位職缺，進入職場服務，另外有4成5正準備投遞履歷或著手撰寫履歷，但還有2成8的新鮮人尚未開始行動。或許是對未來感到迷茫，有新鮮人在領到畢業證書後上網發文，請大家指點迷津，詢問大家畢業了，對未來有什麼打算，因為自己想不到有什麼工作能做，原po表示，去做餐飲、外送師、條碼師感覺讀大學就有點沒必要，希望網友給建議。

有網友直接在回文中表示「迷茫+1」、「真的想知道我們系的學長姊都從事什麼行業」，對於未來充滿不確定，但也有網友以自身經驗表示「當初確定可以準時畢業後，就開始找工作了」、「我也是這屆畢業生，現在已經在銀行」，鼓勵網友「去試試看投一下履歷，說不定有意外收獲」，但也有網友建議可以透過考證照提升自己就業條件，或是乾脆報考公職。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，初入社會，提供新鮮人幾項求職參考，協助釐清就業方向，首先可以請教相同科系畢業的前輩，目前都在哪些領域服務，其次透過審視過去4年當中，在哪些領域的表現較優異，找到自身優勢，當然最重要的是展開行動，唯有經歷過撰寫履歷、投遞履歷、面試等不同階段，才能了解在應對職場上欠缺的部份，求職時切忌眼高手低，不要排斥從基層做起。

在少子化的趨勢下，各行各業都面臨缺工的困境，根據1111人力銀行的資料庫顯示，目前網站上對於新鮮人友善「無經驗可」的工作機會數達到56.2萬筆，想要投身職場卻沒有工作經驗的新鮮人，還有許多機會可以一展長才。曾仲葳表示，在18學群當中，資訊、工程兩大學群因為求職方向性明確，在求職的積極度最高，已有將近5成的新鮮人在畢業前已經找到工作，相反的教育及法政類科系，相關領域的畢業出路有特定的招聘時間，大多在畢業後才開始準備考試，再加上就業職缺分散在不同產業，投遞履歷前思考期會更長，建議相關領域的畢業生，因為產業差異大，更要提早補強不同產業的專業素養，才有機會爭取心目中的理想職缺。
 

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