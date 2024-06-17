Mbappe證實不參加巴黎奧運 歐國盃賽前記者會呼籲法國公民去投票
法國將在台灣時間明（18）日凌晨三點迎來本屆歐國盃首戰，將對上奧地利，陣中主力球星Kylian Mbappé（姆巴佩）在今日出席賽前記者會，當被問的是否會參與歐國盃之後的巴黎奧運時，他本人表示自己不會參與巴黎奧運，並祝法國能夠奪下金牌，在賽前記者會上，Mbappe也針對即將到來的法國大選表態，並呼籲所有的法國公民在大選當天出門投票，讓所有法國人選擇屬於自己的未來。
記者吳政紘/綜合報導
Mbappe在歐國盃開始前加盟西甲豪門皇家馬德里，對於是否參與巴黎奧運，在賽前記者會上Mbappe也明確表示自己將不會參與巴黎奧運的賽事，「我想我不會參加奧運會了，我的俱樂部立場非常明確，我加入了新的球隊，就要遵守他們的規則。我會祝福這支法國隊，我希望他們能把金牌留在家裡。」
法國將在6月30日和7月7日的進行立法選舉，姆巴佩也呼籲所有法國公民投票，阻止極右翼政黨上台，「我們正處於我們國家歷史上的關鍵時刻。歐洲杯對我們的職業生涯很重要，但我們是公民，我們我們正處於前所未有的形勢，我們是能夠創造歷史的一代人，我們知道極端的情況即將到來。極端主義會讓權力徹底崩潰，而我們有機會選擇我們國家的未來。」
「我呼籲所有年輕人都去投票，認識到形勢的重要性。盡量多參與。我相信所有法國人，每一張選票都很重要，我希望我們能在7月7日仍然為自己是法國國腳而自豪。」