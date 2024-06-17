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宮城大彌學長來了！日投藤木琉悠挑戰中職測試　還曾讓吳念庭斷棒

▲藤木琉悠參加中職測試會，曾打過甲子園，是宮城大彌的學長。（圖／吳政紘攝）
▲藤木琉悠參加中職測試會，曾打過甲子園，是宮城大彌的學長。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

日籍左投藤木琉悠今（17）日報名參加中職測試會，由於他是沖繩出身，加上又是畢業於名校興南高校，學弟宮城大彌還排他後面，對於自己來台本來是唸書，但看到「學弟」都已經加盟日職歐力士隊，還成為主力左投，藤木琉悠決定重拾身手，就讀開南大學，以左手「下勾」的怪投身分，希望可以前進中職，由於中職近幾年開放外籍球員投入中職選秀，藤木琉悠聽到後更確立自己想成為職棒球員的機會，也期待未來成為中職選秀日籍球員第一人。

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藤木琉悠沖繩出身　甲子園背負王牌背號

藤木琉悠提到自己來台，一開始不是來打球，是來學中文，但看到學弟宮城大彌「太誇張」，不但在日職大放異彩，還入選日本國家隊拿到經典賽冠軍，讓他久違的「棒球魂」再度燃起。

藤木琉悠是沖繩山內少棒、山內青少棒及興南高校出身選手，高中比宮城大彌大一屆，一起打過甲子園，他說：「高中時我是1號（王牌）、宮城大彌是10號，我投先發7局之後，再換宮城大彌投球。」

中職開放在台灣大學讀書4年的外籍選手，可以參加中職測試及選秀，藤木琉悠表示，因此讓他有再挑戰中職的想法。目前藤木琉悠已從開南大學畢業，在台中台夀霸龍隊打球。

藤木琉悠的左投下勾球路很少見，他表示，高中時是正投，球速有140公里以上，但手受傷開刀之後，正投時手會痛，曾經一度改為側投，之後再調整到下勾投球。

在春季聯賽時藤木琉悠有中繼出賽，面對左打時登板，他說，「我今年在春季聯賽碰上吳念庭，當時用二縫線速球打斷吳念庭球棒，讓我有信心去挑戰中職。」

他透露自己喜歡怪投，「我的投球姿勢比較特別，」藤木琉悠表示，自己會去看樂天桃猿王志煊、黃子鵬的投球影片，觀察他們的投球動作。

此外，藤木也在甲子園大會出賽過，資歷很顯赫，他表示：「我自己曾在甲子園投球過，當下很震撼，能在4萬人以上的球迷面前投球，比賽下去就沒有這麼緊張，算是很好的經驗。」

2022及2023年中職選秀有日本選手高塩將樹參與，結果都落選，去年樂天桃猿跟他其簽下自主培訓選手合約，但因不具中華民國國籍、不適用自主培訓選手條款，因此無法簽約。

日籍左投藤木琉悠今（17）日報名參加中職測試會，由於他是沖繩出身，加上又是畢業於名校興南高校，學弟宮城大彌還排他後面，對於自己來台本來是唸書，但看到「學弟」都已經加盟日職歐力士隊，還成為主力左投，藤木琉悠決定重拾身手。（圖／中職提供）
日籍左投藤木琉悠今（17）日報名參加中職測試會，由於他是沖繩出身，加上又是畢業於名校興南高校，學弟宮城大彌還排他後面，對於自己來台本來是唸書，但看到「學弟」都已經加盟日職歐力士隊，還成為主力左投，藤木琉悠決定重拾身手。（圖／中職提供）

 


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