中職戰報Week 11／台鋼變身「暴力鷹」　統一獅拚封王先換教練

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成為中職第6隊後，台鋼雄鷹在整個組軍過程，野手陣容的長打火力一直是眾人較為擔心的部分。去年雖奪下二軍總冠軍，但在二軍例行賽最多轟的球員是杜家明，而且還曾因去當兵缺陣一段時間。今年在一軍例行賽，補強了王柏融、魔鷹之後，能否就此提升長打火力，是球季開打前大家所關注的重點。
魔鷹長打能力的確如球團評估所發揮出來，但王柏融重返中職之後，卻尚未打出過往的壓倒性成績，影響到了上半季前半段，台鋼雄鷹的整個攻擊成績。在上週之前，台鋼雄鷹團隊打擊率2成57、159分、15支全壘打，都是排名在聯盟4、5名左右，只能靠著速度戰來創造得分機會。
不過上周台鋼雄鷹一舉扭轉貧攻印象，除了魔鷹依舊恐怖外，狀元曾子祐、陳文杰、王博玄、張肇元、藍寅倫、王柏融都有開轟紀錄。特別是曾子祐，擔任前段棒次安打率高之外，上周還有2轟，隨著比賽進行他的擊球力量也慢慢展現，在確實擊球的前提下，成為台鋼雄鷹最穩定的打者。
先發投手部分，新秀王柏傑先在上周一面對味全龍繳出5局無失分的優異內容；周四的哈瑪星，雖因雨只投3局退場，但接替的牛棚投手群也只失2分。接下來的五六日，後勁、江承諺、施子謙，都能夠把先發投手的責任局數完成，並且控制失分，搭配火力加持做掩護，可以在前半段給予對手壓力，最終取得勝利。
雖然目前台鋼雄鷹目前仍是戰績墊底，但上半季勝率超過4成，代表在隊形上已有一定雛形。以一支新球隊來說，第1個一軍賽季就能有4成以上勝率，甚至還拿到單周全勝，是相當不容易的內容，未來若是牛棚投手群能更加穩定，相信勝率也能再提升。
第11周話題：爭冠關鍵期路途不順 統一獅換教練改手氣
統一獅在近況並不理想，上周更一度遭遇5連敗窘境。許多人皆將問題導向投手調度，也因此在昨天賽前，統一獅做出教練團異動，讓一軍投手教練羅錦龍退至一軍牛棚教練，一軍牛棚教練賴泊凱降至二軍擔任投手教練，原本一軍投手教練的位置，則由二軍投手教練鄭博壬接任。
老實說，這樣的調動意義是宣示大於實際效果。因為統一獅目前的投手陣容，近況好的，或是身體狀況好的，都已經在一軍出賽過。換個投手教練就要立刻解決狀況不佳的問題，難度很高也需要時間。在這爭奪上半季冠軍的時間點上，更換投手教練能改變的，其實也只有投手調度的邏輯。
在上周賽程開始之前，統一獅團隊防禦率2.96、失分167，分別排名聯盟第1與第2，但上周賽程打完後，防禦率暴升至3.20、失分1941，排名退步至聯盟第2與第3。導致教練更動的關鍵，在於牛棚投手群，上週之前，牛棚防禦率還有3.54，排在聯盟第3，但上周賽程打完後，牛棚防禦率退步至4.00，聯盟排名第4。
上半季一開始統一獅保持領先，靠著是打擊狀況的火燙，讓投手群可以較為輕鬆的來去面對打者，教練團也有充裕的調度空間。因此像是新秀尹柏淮、辛俊昇，或是狀況不好的劉軒荅、王鏡銘，都有在一軍嘗試出賽，也可讓局數較為平均分配，不影響牛棚投手群的體力狀況。
但隨著攻擊火力逐漸退燒，又到了上半季爭冠倒數，調度空間不多的情況下，就更仰賴某幾位牛棚投手。洋投裴瑞茲角色吃重，21場出賽、36局都是球隊名列前茅，過度操勞下影響球威，最終也因肩膀不適退出戰線。
而點燃教練異動的上周六與中信兄弟之戰，從原本領先到最終落敗的投手調度，在裴瑞茲肩膀受傷無法上場的背景下，換上劉予承、辛俊昇，這2名投手的FIP（獨立防禦率）分別是3.60與2.19，已是數據較為優秀的投手，遭逆轉後讓江承峰吃完局數並免再燒牛棚，只能說合理，但不好看的結果。
以目前統一獅的魔術數字進度與領先差距，要拿到上半季冠軍機率還是很高，但下半季投手戰力如何調整，考驗的是新任一軍投手教練鄭博壬如何平均分配牛棚投手群體力，以及下到二軍的賴泊凱，能否再調整出可用之兵，才是今年統一獅能走多遠的關鍵。
單周之星：調適對戰策略再進化 魔鷹重砲掃射
今年首度加入中職一軍賽事的台鋼雄鷹，在洋將的使用上有多一個空間的優惠。原本台鋼雄鷹瞄準的是曾經在韓職有重砲實績的羅哈斯(Mel Rojas Jr.)，但在羅哈斯重返韓職後，台鋼雄鷹選擇同樣具備長打能力的魔鷹作為隊史首位洋砲，而魔鷹也真的對台鋼雄鷹的戰力有大幫助。
魔鷹過去曾打過日職中日龍與歐力士，4年一軍生涯合計繳出39轟，對於亞洲球風並不陌生。他的長打能力突出，還曾經在澄清湖棒球場擊出超大號全壘打，小白球直接飛出場外不說，還彈到場外的忠烈祠。他除了力量驚人之外，攻擊也有耐心，面對外角球並不會強拉，也能夠確實攻擊偏低角度的進壘點，一時間成為中職投手的夢魘。
雖然5月時，魔鷹曾經一度因為對手配球改變，改採內角高、外角低的對角線配球法攻擊，加上那時球隊攻擊狀況不佳，魔鷹打擊心態較為急躁，打擊成績開始下滑。但打擊教練路易士認為，只要魔鷹回歸基本，以確實擊球為主就能把成績慢慢打回來，也真的進入到6月後，魔鷹開始手感發燙，本月打擊率超過4成，也已在上周貢獻2轟。
目前投手對決魔鷹，都還是投得相當閃，投進好球帶的比例僅有32.7%，但魔鷹選球做得好，好球帶外的追打區擊球率只有28.9%，好球帶邊緣區擊球率也只有33.3%，而只要對手投入好球帶，出棒的比例就會提升到83.9%，代表選球做得很有耐心。
在這樣的背景下，魔鷹上周也繳出上周魔鷹繳出5成50打擊率、3支全壘打、11分打點，上壘率0.571、攻擊指數高達1.771，讓投手閃他也不是，對決也不是。加上隊友上周打擊火力同樣兇猛，讓魔鷹在前段棒次如魚得水，可以專心挑選自己想攻擊的位置，就算選到保送，隊友同樣能夠有貢獻，相輔相成下也讓台鋼雄鷹成為上周最猛球隊。