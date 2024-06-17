權值股倒地、非電族群出面撐腰　台股開低走高、午盤漲32點

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資金開始流出電子股，電子成交比重從上週的6成下降到55.7%，權值股全部倒地，台積電午盤下跌2元或0.22%，來到920元；鴻海多空激戰，午盤下跌0.5元或0.25%，來到197.5元；聯發科則是下跌20元或1.43%，來到1375元。
不過電子股裡還是有族群零星點火，首先是面板股，國際數據資訊公司（IDC）指出，大尺寸顯示面板第二季平均稼動率達過去九季以來最高點。面板市況回春，在大尺寸電視面板與中小尺寸面板報價先後止跌轉揚後；再加上市場傳出，群創5月毛利率重新站上一成大關，單月擺脫虧損陰霾開始獲利，因此激勵群創爆出逾16萬張，股價也上漲逾4%，成功站上5日均線；其他面板股也同步走高，友達、彩晶上漲逾2%。
輝達執行長黃仁勳雖然離開台灣，不過機器人概念股今日也持續走高，多檔亮燈漲停，包括羅昇、彬台、致茂、昆盈、穎漢，凌華逼近漲停上漲逾9%，凌巨上漲逾8%，威盛上漲逾6%，均豪上漲逾5%。
不過今日拉抬台股大功臣在非電族群，生技股表現亮眼，生技展即將開展，相關概念股預熱上攻，美德醫療-DR、ABC-KY、順藥亮燈漲停，生華科逼近漲停上漲逾9%，易威上漲逾8%，毛寶、永昕上漲逾5%，樂威科-KY上漲逾4%。
重電族群也有零星點火，亞力上漲逾6%，合機、華城上漲逾3%。
鋼鐵股也有表現，類股指數上漲1.3%，千興、新光鋼上漲近9%，世紀鋼上漲逾3%，燁興上漲逾2%。