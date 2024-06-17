台北排不上榜！全球十大「買不起房」城市　香港居首

權值股倒地、非電族群出面撐腰　台股開低走高、午盤漲32點

▲台北股市今（17）日開盤震盪，隨後在機器人、生技、鋼鐵等類股的點火下，成功翻紅走高。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（17）日開盤震盪，隨後在機器人、生技、鋼鐵等類股的點火下，成功翻紅走高。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（17）日開盤震盪，開盤下跌36點，由於電子權值股倒地，拖累大盤一度下跌73點，不過隨後在機器人、生技、鋼鐵等類股的點火下，成功翻紅走高，最高一度來到22567.34點、再創歷史新高，午盤則是上漲32.4點或0.14%，來到22537.12點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤開低走高，中小型股表現則是相對強勁，都在盤上震盪，最高一度來到268.51點，再創24年新高，午盤上漲1.28點或0.48%，來到268.21點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：大同、群創、陽明、力積電、萬海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、華城、鴻海、大同、亞力。

資金開始流出電子股，電子成交比重從上週的6成下降到55.7%，權值股全部倒地，台積電午盤下跌2元或0.22%，來到920元；鴻海多空激戰，午盤下跌0.5元或0.25%，來到197.5元；聯發科則是下跌20元或1.43%，來到1375元。

不過電子股裡還是有族群零星點火，首先是面板股，國際數據資訊公司（IDC）指出，大尺寸顯示面板第二季平均稼動率達過去九季以來最高點。面板市況回春，在大尺寸電視面板與中小尺寸面板報價先後止跌轉揚後；再加上市場傳出，群創5月毛利率重新站上一成大關，單月擺脫虧損陰霾開始獲利，因此激勵群創爆出逾16萬張，股價也上漲逾4%，成功站上5日均線；其他面板股也同步走高，友達、彩晶上漲逾2%。

輝達執行長黃仁勳雖然離開台灣，不過機器人概念股今日也持續走高，多檔亮燈漲停，包括羅昇、彬台、致茂、昆盈、穎漢，凌華逼近漲停上漲逾9%，凌巨上漲逾8%，威盛上漲逾6%，均豪上漲逾5%。

不過今日拉抬台股大功臣在非電族群，生技股表現亮眼，生技展即將開展，相關概念股預熱上攻，美德醫療-DR、ABC-KY、順藥亮燈漲停，生華科逼近漲停上漲逾9%，易威上漲逾8%，毛寶、永昕上漲逾5%，樂威科-KY上漲逾4%。

重電族群也有零星點火，亞力上漲逾6%，合機、華城上漲逾3%。

鋼鐵股也有表現，類股指數上漲1.3%，千興、新光鋼上漲近9%，世紀鋼上漲逾3%，燁興上漲逾2%。

IDC：大尺寸面板Q2稼動率9季來最高　群創估5月賺錢、爆量漲逾3%

美元指數上週五觸逾1個月高　新台幣開盤貶值2分、至32.370元

權值股帶頭走低、台積電下跌6元　台股開盤有壓、下跌16點

黃仁勳會和你加Line？投資詐騙太猖狂　謝金河祭出教戰守則

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載