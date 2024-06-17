號召19至21日重返立院集結！民團列6大國會濫權危害、向藍提7警告

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許冠澤說明，此次行動的第一個訴求為「反國會濫權」，反對「立法院職權行使法」與「刑法」增訂藐視國會罪會造成的6大危害，其中包括一、立委違憲質詢總統；二、霸王立委超級質詢權；三、同意權審查，立委不負保密義務；四、調查權行使無邊無際，人人都會被查水錶；五、聽證會的發動程序不明；六，全世界最誇張的藐視國會罪。
許冠澤續指，第二個訴求為「要拒絕民主倒退，警告中國國民黨」，國民黨提案推動7項民主倒退法案，因此嚴肅警告國民黨，台灣公民堅決反對濫權的國會特偵組、歸還救國團不當黨產，中天紅媒重新上架、提高罷免門檻沒收人民罷免權、核電廠破格延役、粗暴草率的花東3條例、以及民主防衛法制倒退的修法，其中包括修「反滲透法」、「國安五法」及「兩岸人民關係條例第5之3條」政治談判紅線。
公投護台灣聯盟總召羅宜則宣布，為了讓更多人了解台灣民主的歷史與現狀，此次立院集結，將於6月19日至21日白天，在青島東路舉辦「民主台灣，夏季學校」。他也補充，這個活動由台灣經濟民主連合學術委員會籌辦，而夏季學校的歷史可追溯至 1924 年，當時由台灣文化協會創辦，旨在對抗日本殖民政府的歧視和愚民政策，提升台灣人民的文化水平和民族意識。
羅宜指出，這3天濟南路則舉行「拒絕民主倒退，警告中國國民黨」公民論壇，由各公民團體，對近日國民黨推動一連串將造成民主倒退的法案，進行7大批判與警告。另外，晚會主舞台將設於濟南路，青島東路與中山南路會設有延伸螢幕。
台灣公民陣線執委賴中強提到，相對於5月青鳥的動員，邀請上班族白天「輪流請假，立院排班，捍衛民主」。本次將提出3大動員方案，首先，是號召已經放暑假的學生，白天到青島東路参加「民主台灣夏季學校」；第二，號召自營作業者與小老闆們輪流休店一天，前往濟南路参加「拒絕民主倒退，善告中國國民黨公民論壇」；第三，號召所有人民「下班下課，立院集結」到立法院參加晚會。
賴中強強調，這次行動不僅是為了表達對民主的堅定支持，更是為了向國民黨傳遞一個明確的信息，公民力量不容忽視，無論是學生、上班族還是自營業者，都需要積極參與，只有齊心協力才能真正捍衛台灣的民主價值。