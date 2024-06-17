莒光海洋觀光年7/1展開 「最美方塊海」攝影比賽揭序幕
一年一度「莒光海洋觀光年」系列活動，將於7月1日展開。首先登場的是「最美方塊海」攝影比賽，莒光鄉公所歡迎攝影愛好者共襄盛舉，以鏡頭獵取莒光海域的壯麗景觀，包含蛇島及莒光方塊海等天然美景，不限攝影器材都歡迎參與！
記者金武鳯/綜合報導
連江縣莒光鄉鄉長陳樂禮表示，今年攝影比賽作品徵件時間，將提早於7月1日開始，持續到10月25日，盼有更多佳作參賽。參賽作品應符合攝影主題及作品規範，確保原創性，不得侵犯他人著作權及肖像權，並且不得違反善良風俗。
主辦單位表示，參賽作品不得曾於平面出版、公開展覽或其他攝影比賽中獲獎，違者將視同棄權。凡年滿20歲以上，不論國籍，熱愛攝影的個人創作者均可報名參加，每人僅限提交一件參賽作品。每位獲獎者將僅獲得一個最高獎項，不得重複獲獎。
主辦單位將聘請相關單位長官及專業評審進行公開、公平、公正的評選，評選出金、銀、銅獎各一名，佳作三名。此外，另將挑選出五件作品進行最佳人氣票選，總獎金超過6萬元！得獎名單將於11月初，在莒光海洋觀光年活動網頁及臉書粉絲專頁上公布，同時也會展示得獎作品。讓我們一起捕捉美麗瞬間，為莒光海洋觀光年活動帶來更多精彩！詳情請參閱莒光海洋觀光年粉絲專頁。