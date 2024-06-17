特企／曾莞婷42歲保持少女體態！AI科技助力維持完美身材
「本土劇女神」曾莞婷2013年在《世間情》首次演出反派角色「郭佳佳」，一炮而紅，成為代表作之一，她近期參演《省省吧！我家富貴發》及主持節目《小姐姐請回答》成「人體計算機」，精算家中每一個用錢行為，精打細算又擁有敏銳察覺力的媽媽，與家人為了完成買房目標，有許多荒謬逗趣，笑中帶淚的情節，也讓新戲討論話題度高，讓她熱度翻漲！而在現實生活中，曾菀婷更是相當有商業頭腦，看準科技醫療商機，宣布擔任霍普金斯診所的品牌長。
不同於代言人，曾莞婷砸重金投入科技醫療產業，而且她這次的副業可是大有學問！她深知現代人所需，也了解到複合式治療的獨特性，因此霍普金斯診所憑藉其良好的服務和先進的技術，吸引了眾多忠實顧客和名人光臨，這裡的療程不僅結合科技，還有各種複合式的治療，與一般的醫美診所有很大不同。曾莞婷自己也嘗試了多種治療，不僅改善了失眠問題，還透過AI科技健身輕鬆保持好體態，臉部抗老效果也非常顯著。
此次擔任霍普金斯診所品牌長，曾莞婷更帶來了一支全新的科技感形象短片，挑戰科技時尚風格的她在影片中化身科技品牌長，完美展現逆齡科技美，可說是霍普金斯診所的最佳代表。