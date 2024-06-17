「台灣最強高中生」Ray有多狂？震撼同框金卡戴珊 還出現在她IG
「台灣最強高中生」Ray過去在日本與Youtube擁有575萬訂閱數的知名網紅Kai Cenat相識，Kai日前還來參加他的高中畢業典禮，引發大批網友關注。昨（16）日Ray上傳一張和美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的合照，從金卡戴珊的IG可發現，她和Ray與其他好友一起到遊樂園遊玩。
記者薛羽彤／綜合報導
Ray近期從高中畢業，Kai甚至特地坐飛機19個小時，來台灣參加他的畢業典禮，美國超夯網紅現身台灣高中畢業典禮的消息，瞬間讓Ray受到高度關注，而Ray昨日再度更新近況，透露自己連金卡戴珊也認識，超狂的人脈令人讚嘆。
Ray昨日在社群上曬出與美國名媛金卡戴珊的合照，金卡戴珊IG擁有3.6億追蹤數，人氣不容小覷。照片中，兩人穿著相當隨興，放鬆坐在沙發上對著鏡頭燦笑，從金卡戴珊的IG上可以看見Ray與Kai和金卡戴珊一起去遊樂園玩的身影。
Ray的人脈更上一層，嚇壞不少網友，紛紛驚呼「接下來跟巨石強森拍野蠻遊戲4」、「台灣最強外交官」、「人家才18歲」、「飛一趟日本，改變人生」、「Ray要加入卡戴珊家族了」、「另類台灣之光。」
回歸Ray的成名之路，他2023年在日本旅行時，巧遇美國超人氣實況主Kai Cenat，當初Ray只是想和Kai拍張合照，並告白Kai遇見Kai是他的夢想，道別時Ray說出了一句「God did」，成功逗樂了Kai，當時Kai承諾影片突破20萬讚，就要邀請Ray到美國玩，而Kai也在一個月後履行承諾，兩人的緣分就此展開。