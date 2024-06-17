歐國盃／「死過5分鐘」Eriksen睽違3年進球 丹麥逼和斯洛維尼亞
2024歐國盃C組小組賽首輪，丹麥在今（17）日對上斯洛維尼亞，上半場第17分鐘，Christian Eriksen替丹麥取得進球，這位曾在上屆歐國盃經歷過「心臟驟停」5分鐘的丹麥中場，在昨日的比賽用進球向死神和球迷宣告自己的回歸，雖最終遭到斯洛維尼亞扳平，以1:1握手言和，但Eriksen依舊感動不少球迷。
記者吳政紘/綜合報導
2021年6月13日，丹麥在歐國盃小組賽對上芬蘭，Eriksen在比賽中突然倒地，在球場內心臟一度停頓5分鐘，所幸丹麥隊長克Simon Kjær及時施救，加上醫療人員搶救，將他從鬼門關前拯救回來，後來也在2022卡達世界盃中順利回歸，不過因為植入心臟去顫器，不符合意甲的球員健康規定，原效力國際米蘭的他轉往英超熱刺繼續職業生涯。
由於在情人節出身，加上名字唸起來和中文「愛神」的讀音相似，因此Eriksen也被球迷稱為愛神，時隔1100天後，Eriksen再度站上歐洲盃，同樣身披丹麥10號球衣，在今日的比賽中，於上半場第16分鐘時取得進球，可惜沒能維持領先，在下半場遭到扳平，最終1比1和斯洛維尼亞握手言和。
丹麥VS斯洛維尼亞 數據紀錄重點整理
- Christian Eriksen成為丹麥隊史在歐洲盃最年長進球者，42顆進球成為丹麥隊史第四射手。
- 丹麥後衛Andreas Christensen在本場比賽89次傳球皆成功，創下歐國盃自1980年以來單場最成功傳球紀錄。
- 丹麥在本場比賽除了門將以外，其餘場上10人皆有射門紀錄，成為歐國盃歷史第3次。
- 斯洛維尼亞本場踢和丹麥，隊史在歐國盃4場比賽拿下3敗1和，成為歐國盃歷史中出賽場次最多卻沒贏球的隊伍。