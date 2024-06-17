寶林茶室奪6命！消基會啟動團訟 唯一重症倖存者：對外食有陰影
3月下旬在台北市信義區的寶林茶室發生的食物中毒案，案件至今已經造成6人死亡，24名消費者病傷，針對此一案件消基會今（17）日表示將為受害者提起團體訴訟。寶林茶室案唯一的重症倖存者黃舒君也以視訊畫面在記者會上說明近況，她提到，該起中毒案已經造成身心莫大傷害，甚至讓她對外食有陰影。
記者周淑萍/綜合報導
信義區寶林茶室食物中毒事件，奪走了6條的生命，及24名被害者輕重傷病，由邦克列酸菌污染到食物中，不僅會引起嘔吐、腹瀉，更可能威脅到生命安全。消基會將為30名受害者提起團體訴訟，除已於6月13日召開說明會，向受害者及其家屬詳細說明團體訴訟的流程、可爭取的權利項目，及必需提供文件資料外，並將於6月17日開始正式收件，待同委由本會提起本件團體訴訟的人數達到20人以上，就會依法向法院提起本件團體訴訟。
消基會說明，也有其他受害者如黃舒君一樣產生心理陰影，因此除實際損害、懲罰性賠償金外，也會爭取較高金額的精神賠償金，預計替輕症消費者請求500萬精神賠償金、重症1000萬精神賠償金、死者5000萬精神賠償金。
黃舒君提到，遇到這起意外全家人都非常驚嚇，自己躺在加護病房時只想著「要活下去」，幸運出院後，卻感覺到體力大幅下滑，非常容易疲憊，卻對於工作有很大的影響。讓她現在不敢外食，更別說是吃粿仔條。她痛訴「沒想到在信義區吃一餐就出人命」，認為應該重判餐廳，同時企業、市府都應該注重稽查，才能確保民眾吃的安全。且希望整起事件可以盡快獲得應有的賠償，然後回到正常生活。