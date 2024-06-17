最新！民眾黨支持者也樂見政院提覆議 驚人民調數據曝光
行政院針對國會改革法案提出覆議，並將在本周五進行表決，對此台灣民意基金會今（17）日公布最新民調，除了過半數民眾支持政院提出覆議外，從政黨支持傾向來看，國民黨與民眾黨支持者也分別有26%與35%，而從教育背景看，不分教育程度高低，都呈現多數支持的景象。
記者陳威叡／台北報導
政院對於國會改革法案提出覆議，台灣民意基金會公布最新民調，20歲以上台灣人中，52%基本上支持行政院提覆議案，34%不支持。意指行政院提覆議案獲得過半數民意的支持，這項發現傳達了一個重要的訊息，就是行政院對立法院有關國會改革修法提覆議案，具有雄厚民意基礎。
此外從首先，從政黨支持傾向看，民進黨支持者82%支持，11%不支持；國民黨26%支持，62%不支持；民眾黨35%支持，57%不支持；中性選民，支持與不支持旗鼓相當，各有35%。由此可見，即使在野黨支持者也有不少人樂見行政院提覆議案。
本次訪問期間是本月11日至13日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。