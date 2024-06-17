孫安佐又惹事狄鶯無奈！一句話疑「隔空回應媽媽」：我已經夠強壯
藝人孫鵬、狄鶯24歲獨子孫安佐昨（16）日凌晨現身信義區，身旁的朱姓經紀人還帶著孫安佐研發的瓦斯火槍，惹來警方關注，警方表示不排除通知孫安佐到案說明。狄鶯得知此狀況僅回應「隨便他吧，平安就好。」語氣中充滿無奈。孫安佐更新IG動態，疑似隔空喊話媽媽「YES，Mother，I am strong enough.（是的媽媽，我已經夠強壯了）。」
記者薛羽彤／綜合報導
孫安佐昨日與經紀人現身信義區夜店，經紀人的腰上還配戴著一把瓦斯火槍，孫安佐面對記者詢問全程不發一語，經紀人表示，「孫安佐最近想要研發他的火槍，今天也在外面工作實測火槍，最近都是在研發一些冷兵器的東西。」
此舉引發警方關注，警方表示2人於信義區活動時，現場並未發現朱男有將該把「瓦斯火槍」拿出展示或點火操作，後續也將通知朱男到案，並將「瓦斯火槍」送驗，也不排除通知孫安佐到案說明，以釐清是否有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《社會秩序維護法》之嫌。
狄鶯被記者問到此事，她回應「隨便他吧，平安就好。」語氣中滿是無奈，只求孩子平安就好。孫安佐不理輿論譁然，持續更新動態，昨日他在IG限時動態上轉發一則影片，上面標題寫著「YES，Mother，I am strong enough.（是的媽媽，我已經夠強壯了）」，似乎是在喊話狄鶯不需要為他擔憂太多。