日本高中妹發明「成人香蕉運動」！隔7年真來台 名醫曝背後故事
台大婦產科仁醫施景中近日發文分享，一名日本女高中生曾與就讀北一女的女兒交流，她回到日本後發起「成人香蕉」運動，將具有褐色斑點的成熟香蕉低價買入，並作成蛋糕販售，賺取一筆小財富。她相隔7年後更履行諾言，來台灣自助旅行，並與施景中的女兒再度碰面吃飯，雙方相談甚歡。
記者賴禹妡／綜合報導
施景中昨（16）日在臉書粉專發文，他透露女兒就讀北一女時擔任綠衣使節，曾經招待日本御茶水女子高校的學生到家裡住。當時全家帶著客人到台大校園逛了一圈，講述台大與日本的淵源。施景中回憶，「記得最後送她們回到北一女的時候，其中一位高挑可愛的女生，神情有些哀戚」，對方更和女兒許下承諾「我以後一定會再來台灣找妳玩。」
事隔7年，該名女高中生從日本名校畢業，出社會後真的履行諾言到台灣自助旅行，並依照當年留下的聯絡資訊，約了施景中的女兒一起吃飯，兩人相談甚歡。對方在席間指出：「在日本的超市，如果香蕉出現斑點，會被認為是不良的商品，店員會把它丟掉，不會出現在貨架上。」
施景中透露，該名日本妹妹就讀高中時，就知道香蕉出現褐色斑點，味道更香甜更有營養，為了減少食品浪費，還發起一個「大人（おとな）バナナ」（成人香蕉）運動。意思是這些香蕉非但不是不良品，還更成熟更營養，「她去向日本的超市要（或是低價買入）這些即將廢棄的香蕉，然後把它做成蛋糕販售，賺取了一筆小的財富。」
施景中感動表示，不知道日本妹妹對於香蕉的知識，是否來自於當時來自台灣見學的印象，但他確定對方在台灣留下非常深刻美好的回憶，也再度和女兒互許未來再相見的那一天。
而農業部過去也曾分享「超實用香蕉色級卡」，並將香蕉轉色分為7個等級，不同熟度擁有不一樣的營養價值。越成熟的香蕉養價值越高，味道也越軟越甜；綠蕉則含多量澱粉，適合烹飪用增加飽足感，但不建議生吃。