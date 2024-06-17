午後雷雨還要下3天！週四大台北迎「極端高溫」 白天恐飆38度
今（17）日至週三（6/19），由於鋒面位於台灣北部海面，中央氣象署表示，午後在中部以北和東半部持續會有雷雨出現，週四（6/20）起太平洋高壓增強，全台氣溫在往上升，尤其大台北、花東縱谷要留意極端高溫，白天可能會來到攝氏38度，氣溫越來越熱，民眾務必小心中暑、慎防熱傷害。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻指出，目前有一道鋒面在台灣北邊以及浙江海面附近，從今日到週三，水氣、雲量較多，天氣相對不穩定，清晨到上午，整個西半部有局部陣雨，主要雨帶在北邊及東北側，累積零星雨量約在10毫米或以下。
較需留意午後的降雨，今天中南部山區將有局部大雨，明後天輪到中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區，都會出現午後雷陣雨，特別在大台北、東北部及中部以北山區將有局部大雨出現，外出別忘了攜帶雨具。
黃恩鴻說明，週三同時也是太平洋高壓逐漸增強、鋒面更往北遠離的開端，太平洋高壓會讓環境變得較穩定，因此週四至週日（6/20至6/23），台灣高溫炎熱，午後的降雨也會大大趨緩，僅局部山區有短暫陣雨。
雖然降雨趨緩，但黃恩鴻提醒，因為大氣「沉降作用」影響，週四過後各地氣溫會比上半週更加悶熱，全台高溫普遍都來到攝氏33至35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷則因為地形影響，陳將作用更明顯，因此會出現攝氏36度以上的「極端高溫」出現 ，若衝到攝氏38度或以上也都有可能，民眾請多補充水分，並留意氣象署發布的「高溫示警」。