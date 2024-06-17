受地震影響！花蓮無薪假人數破百 住宿餐飲、運輸娛樂最多
勞動部今（17）日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施企業單位一共262家、5338人，相較上期減少1家而且增加153人，總行業數仍以製造行業的金屬機電工業最多，其中花蓮縣的住宿餐飲業、運輸業以及藝術、娛樂及休閒服務業仍受403地震影響，增逾百人被迫放無薪假。
記者林則澄／台北報導
勞動部勞動條件及就業平等司今日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施企業單位一共262家、5338人，相較上期減少1家而且增加153人，總數仍以製造行業的金屬機電工業120家最多，資訊電子工業28家次之，再者則是化學工業16家以及民生工業8家，整體略減15家。
勞動部表示，製造行業當中的金屬機電業，因有2家廠商由於接單狀況不穩，提報實施減班休息，人數皆約增加100多人；自行車電子零組件製造廠商，則因訂單回穩，減少實施120人左右；資訊電子工業、化學工業、民生工業等類別，減班休息情況相對回穩。
另外花蓮縣住宿餐飲業者、運輸業者以及藝術、娛樂及休閒服務業，由於403地震影響，提報實施減班休息，包括住宿餐飲業增加113人、運輸倉儲業增加32人，以及藝術、娛樂及休閒服務業增加19人，勞動部對此提出多項協助措施，另外交通部也有規劃旅遊振興方案，鼓勵大家前往當地旅遊。