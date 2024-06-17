黃國昌拒表態「兩岸一家親」 王婉諭嗆：逃避不僅可恥還很沒用！
中國第16屆「海峽論壇」於日前登場，除國民黨率團參加外，民眾黨中央委員張凱鈞也率團前往，更強調民眾黨堅持「兩岸一家親」。而過去黃國昌主張無法接受「兩岸一家親」，如今卻拒絕表態，以「時力內部邏輯錯亂」為由，不知如何回應，對此時力黨主席王婉諭嗆，主權議題，逃避不僅可恥，還很沒用，「看是要辯論還是測謊，不用發號碼牌，我等你！」
記者陳威叡／台北報導
對於民眾黨高層赴中國強調堅持「兩岸一家親」，讓時代力量質疑過去黃國昌一向反對此論調，如今態度為何？但黃國昌則以「時力內部邏輯錯亂」為由，不知如何回應。對以王婉諭表示，這回答比已讀不回更離譜，這根本是已讀亂回、問A答B，「黃國昌到底在怕什麼？」
王婉諭說，質疑支不支持「兩岸一家親」，這問題有這麼複雜嗎？還是害怕面對過去的自己？自己就算記憶力不好也會google，2015年柯文哲拋出「兩岸一家親」；2018年，時力大會師，黃國昌嚴正表態「絕對不可能，去接受由中國拋出來的兩岸一家親」；2024年，無法支持「兩岸一家親」這麼簡單，就是卡在喉嚨說不出口。
王婉諭認為，主權議題，逃避不僅可恥，還很沒用，「看是要辯論還是測謊，不用發號碼牌，我等你！」