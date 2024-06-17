王柏傑、傅孟柏雙帥合體！北影6組「超高顏值」頒獎嘉賓出爐

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本屆頒獎典禮將於7月6日晚間7點於中山堂舉行，除了去年榮獲最佳女主角、女配角的陸小芬與楊麗音將共同揭曉本屆影后，影帝也將由去年最佳男主角及男配角得主王柏傑、傅孟柏一同頒發。本屆影展大使林柏宏將合體《莎莉》中的姊姊、也是本屆影后入圍者劉品言，一起公布最佳新演員及最佳短片獎。
第22屆台北電影獎最佳男主角莫子儀將重逢得獎作《親愛的房客》中的搭檔姚淳耀，共同頒發最佳女配角及最佳聲音設計獎。今年雙料入圍最佳男主角及男配角的李銘忠，則將首度在台同框影帝兄長李銘順頒獎，揭曉最佳攝影及最佳視覺效果。第11屆台北電影獎影后張榕容將攜手新片《鬼才之道》夥伴、也是第22屆台北電影獎最佳女配角得主姚以緹，齊力揭曉最佳配樂及最佳男配角獎。
第26屆台北電影獎決選評審團主席由香港導演陳果擔任，將率包括香港資深剪接師李棟全與11位複選評審王耿瑜（導演）、吳瑾蓉（編劇）、李耀華（監製）、李銘杰（配樂／聲音設計）、林君陽（導演）、姚以緹（演員）、許瑋甯（演員）、陳若宇（美術），盧盈良（導演）、蔡旭晟（導演）和傅天余（導演）共同決議。另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」，以及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」2項非正式競賽獎。