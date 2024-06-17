張書偉《婆婆2》婚禮急喊卡！拍婚紗鬧不合老婆怒：臭脾氣的男人
公視、東森、LINE TV「熊促咪」家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季播出到第14集，本週六（22）日將於台北京站舉辦慶功記者會也會回饋眾多粉絲，舉行近距離互動的見面會，最新劇情中，張書偉和黃姵嘉飾演的發貴與小鷗婚禮臨時喊卡，黃姵嘉還嗆他，「臭脾氣的男人，寧可不要！」
記者李欣容／台北報導
張書偉和黃姵嘉的婚禮「急喊卡」，因為劇中發貴和小鷗委託大美（勇兔 飾）幫忙籌備婚禮，她們兩姐妹為發貴準備一個「驚喜婚紗照」，當發貴和小鷗被化完妝準備拍照時，發貴發現自己被扮成著名電影角色小丑、小鷗則是小丑女，震驚又生氣，成為兩人鬧不合後婚禮喊卡的導火線，後來還因兩人爭執時，發貴出言傷到小鷗的閨蜜大美，讓她氣到翻臉怒喊，「臭脾氣的男人，寧可不要！」
對於發貴與小鷗的狀況，張書偉表示，「其實發貴去哄小鷗的很多的方式，我覺得都是多餘的，因為他是做錯事那個人。」黃姵嘉則認為發貴和小鷗兩人真正的問題不在婚紗照，而是發貴面對事情的態度總是太過直線思考和不顧對方感受，而導致小鷗心裡會受傷，也讓小鷗開始認真思考，兩個是否真的合適，自己是否真的想要這個婚姻、這樣的生活。《我的婆婆2》每週六晚間9點在公視、LINE TV首播，10點在公視+、愛奇藝國際版、中華電信MOD/Hami Video跟播上架。