搶暑假國旅商機　義大兩飯店推聯住專案

暑假即將到來，再次獲得觀光署國際五星觀光飯店認證的義大皇家酒店，特別與同集團的義大天悅飯店推出聯住專案，並加碼提供台灣在地美食，要以高品質服務與親民的價格，一齊振興國內旅遊市場。除此之外，兩家飯店更破天荒加碼，只要在暑假期間憑台灣任一城市住宿發票或憑證，即可享有住宿義大天悅飯店一晚2,500元、義大皇家酒店一晚3,000元的優惠房價。
記者陳美嘉／高雄報導
義大皇家酒店於2024年再次榮膺交通部觀光署的星級旅館評鑑標示五星肯定，自7月1日起至8月31日止，特別與廣受親子族群好評的姊妹飯店義大天悅飯店連袂推出「聯手FUN暑假」住房專案，包含義大皇家酒店及義大天悅飯店雙人房各住一晚與翌日自助式雙人早餐，並加贈天悅咖啡廳富蘊台灣特色的美味套餐兩客，可任選台北紅燒牛肉麵、嘉義土雞肉飯、台南小卷海鮮米粉、高雄肉燥飯、台東土魠魚羹麵、港都打狗黑白切拼盤或是飯店招牌「天悅海陸蔥香炒飯」。連住兩晚包含早餐與台灣美食套餐，專案售價6,800元，每加一人加價900元，即可享有住宿期間早餐、台灣美食與房型升等至家庭房等禮遇，入住日遇週六也僅需加價1,100元。
義大皇家酒店暨天悅飯店行銷業務部協理丁柏偉表示，隨著暑假到來，海外旅行與國內旅遊又再次引發討論。雖然台灣的房價低於新加坡、香港、日本、泰國、韓國等地，但「體感上」認知台灣旅宿價格還是偏高，加上物價成本、工資與電價提高、缺工等問題，近期房價的確水漲船高，也間接造成國遊市場供需失衡。
丁柏偉指出，此次開國內旅遊業界先河，於7月及8月暑假期間，推出憑全台各地旅宿業住宿發票或憑證，即可享有平日入住(週日至週四)義大天悅飯店或義大皇家酒店之優惠房價，義大天悅飯店至多可住四人之溫馨家庭房純住宿一晚不含早餐僅需2,500元，義大皇家酒店則提供兩張中床的雅緻家庭房住宿一晚不含早餐3,000元優惠價。要讓消費者感受到「不是國外去不起，而是來義大更有性價比」的尊榮感。