618優惠／foodpanda每周一外送費1元起　Uber Eats「CoCo買1送1」

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foodpanda即日起推出「在地名店」專區，會有相關徽章可供辨識，「在地名店」專區，集結 Google Map 評分 4 顆星以上、評論數超過 800 則的店家，共有超過 2,000 家全台各縣市餐廳、飲料名店。且服務新上線先推出外送服務費只要銅板價 9 元起，且即日起至 6 月 30 日，凡訂購指定在地名店餐點滿 329 元，輸入優惠碼【六月在地名店】再享 8 折優惠，最高折抵 80 元。同時平台上6月起之前，每週一的14：00~17：00指定飲料店家，包含迷客夏、萬波或是CoCo都可等享有外送服務費1元起。
📍foodpanda全台在地名店的「訂單」排行榜前三名：
▪︎1台中傳奇麵店「老向的店」
▪︎2在中壢的板橋中山公園「蚵仔麵線香雞排」
▪︎3台中逢甲的「三媽臭臭鍋」
📍foodpanda在地名店中「評論數最高」的店家
▪︎1台灣鹽酥雞通化店：以 4.8 的高評分、近 23,000 筆評論脫穎而出，其中更有饕客留言「雞排突破天際的好吃」。
▪︎2十全藥膳排骨：藥膳排骨湯堪稱是經典不敗。
▪︎3玉欣珍傳統美食坊：24 小時營業，拉高評論數。
🟡Uber Eats
Uber Eats部分，即日起到6月18日，Uber One會員訂購指定商品即享買 1 送 1，會員輸入指定優惠序號，再享滿 299 折 50 優惠，送完為止。此外，7月2日前，點購漢堡王指定套餐、飲料享買 1 送 1 ，再享指定品項折扣優惠，點餐滿 300 贈4塊雞塊。隨單即贈刮刮卡，有機會享有一年份免費華堡餐和Uber One 會員獨享優惠。