打到骨折也不想買！全國最低價TPASS效益不如預期 中市府曝原因
號稱全國最低價、「299吃到飽」的大台中TPASS通勤月票，上路近一年受歡迎程度不如預期，不僅看不到基北北桃的車尾燈，辦理人數僅南高屏的1/3，效益引起市議員質疑。台中市政府表示，市民已享有雙十公車的優惠，TPASS對軌道（鐵路、捷運、輕軌）通勤民眾較具吸引力，對搭公車通勤者缺少誘因。
記者顏幸如／台中報導
全台推動TPASS行政院通勤月票方案將滿一年，除了北北基桃成效顯著，其他地區效果有限。根據公路局統計，TPASS通勤月票上路至今年5月底，累計約5.26億人次使用。在加值購買通勤月票部分，5月全台有67.7萬人次，其中基北北桃約53.0萬人次、中彰投苗約2.7萬人次、南高屏約8.5萬人次、桃竹竹苗約2.2萬人次、東部3縣市約1.0萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次。
台中市於去年宣傳TPASS時號稱全國最低價，分為299至999等4種價格，遠低於北北基桃的1200元。當時市長盧秀燕戲稱「市長瘋了、市民樂了，價格打到骨折」，不料實際使用人數卻不到南高屏的1/3，市議員楊大鋐、陳俞融今（17）日要求交通局長葉昭甫在議會說明。
交通局長葉昭甫表示，TPASS台中市境內近20萬張、跨境的中彰投苗近8萬張。對於使用人數遠遠落後南高屏生活圈，他表示台中市實施雙十公車制度多年（市民10公里內免費、票價上限10元），因此大台中公車一天有20多萬搭乘人次，和高雄捷運一樣多，若原本就是市區公車族，TPASS誘因的確不高。
葉昭甫說，中部TPASS的跨境效果最好，其次是捷運優惠，實施TPASS以來，台鐵跨境、捷運市境都增加2成多，公車轉捷運達到15%，市府將針對民眾使用習慣檢討，評估推出其他套票方案。
陳俞融指出，使用月票搭乘公共運輸者以捷運、輕軌居多，中彰投苗生活圈5.3萬人次、南高屏生活圈17.6萬人次，中部使用大眾運輸竟比南部少，原因就出在台中目前僅有一條捷運綠線，跟台北多條捷運路線、高雄有捷運加輕軌相比，轉乘時間成本相對高。