北市1.3萬劑免費「肺炎鏈球菌疫苗」已打完！恢復原公費對象接種
衛福部疾管署自5/28起提供50歲到64歲民眾短期專案公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），台北市衛生局表示，台北市獲配及加碼自購疫苗13120劑，已在上週全數打完，接下來公費接種對象恢復為55歲到64歲原住民及65歲以上長者，且不限設籍地。
記者魏妤庭／台北報導
公費肺炎鏈球菌疫苗原只開放65歲以上及55歲到64歲原住民免費接種，但由於部分疫苗效期將至，因此疾管署今年短期開放50歲到64歲民眾，也就是1974年以前出生民眾，可以公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。
北市衛生局呼籲，65歲以上長者應儘速完成接種1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑應間隔1年以上，未曾接種者應先接種PCV13，再接種PPV23。侵襲性肺炎鏈球菌感染症的高風險對象，如脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、正在接種免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者及機構住民與洗腎患者，接種PCV13或PCV15後間隔8週，即可再接種PPV23。
北市衛生局提醒，民眾前往接種疫苗請記得攜帶健保卡並先行致電確認本市公費肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所疫苗庫存情形，有關肺炎鏈球菌疫苗施打相關訊息，可至臺北市政府衛生局網頁查詢。