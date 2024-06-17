台灣人「狗派vs貓派」哪個更多？農業部曝最新數據：貓奴大逆襲

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此次農業部針對調查方式做出調整，最大的差異是抽樣母體，除了全國各縣市的住宅電話，此次新增後六碼隨機的行動電話號碼，112年調查蒐集到有效樣本數有10348份，各縣市推估誤差在95%信心水準之下，不超過3.5%。
目前家貓家狗的數量來判斷，全台灣「狗派」家庭之數量還是要比「貓派」要多上一點點，但是貓奴的成長爆發力相當驚人，或許在2年過後，就會將情勢完全逆轉。
台灣「毛家庭」數量持續增加！貓奴更重視節育
農業部也提到，本次調查結果原則符合國際狀況，隨都市化程度提高，養貓戶數會增加，2023年統計養貓戶數為10.4%，較2年前增加3.8%，而養狗戶數則為13.8%，較2年前僅增加1.3%，另有9.3%則是養非犬貓種類寵物之戶數，且較上期增加3.3%，顯示國人飼養寵物種類更多元化，政府相關行政管理，也該配合與時俱進。
此外，台灣家犬、家貓的絕育比例，家犬絕育率為68.9%（上期66.4%）、家貓絕育率則高達82.8%(上期為84.6%)，顯示養貓民眾為其貓隻絕育的意願非常高；寵物登記部分，家犬登記比例為70.6%（上期69.5%），家貓則為58.4%（上期50.7%），也持續上升中，證明台灣飼主們的相關意識越來越高。