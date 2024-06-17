西濱公路驚見哥吉拉！對戰「八里垃圾焚化廠」　Google地圖畫面曝

台灣人「狗派vs貓派」哪個更多？農業部曝最新數據：貓奴大逆襲

▲現代人的生活十分繁忙，在家中飼養寵物作為毛小孩療癒身心的情況也越來越普遍。（圖／NOWnews資料照）
▲現代人的生活十分繁忙，在家中飼養寵物作為毛小孩療癒身心的情況也越來越普遍。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

你是「貓派」還是「狗派」！現代人的生活十分繁忙，在家中飼養寵物作為毛小孩療癒身心的情況也越來越普遍，有些人喜歡一回家就熱情迎接搖尾巴的狗狗，也有些人喜歡回家後看到貓主子靜靜地裝酷，但究竟在台灣，哪一種人比較多呢？對此，農業部也在近期公布最新調查結果，發現台灣這幾年來家貓數量暴增44萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業部在５月底公布112年（2023年）全國家犬、家貓飼養數量的電訪調查推估結果，全國推估家犬數為1,480,637隻，相較兩年前多了24萬5419隻；家貓部分，則是1,311,449隻，比起兩年前的87萬8百多隻，直接暴增44萬隻，增加幅度達50%。

▲貓咪警長「伍丼么」近期換上新制服，也接到越多任務。（圖／取自翁子派出所）
▲在台灣有越來越多人淪陷成為貓奴，在台中翁子派出所，還有可愛的貓咪警官「伍丼么」。（圖／取自翁子派出所）
此次農業部針對調查方式做出調整，最大的差異是抽樣母體，除了全國各縣市的住宅電話，此次新增後六碼隨機的行動電話號碼，112年調查蒐集到有效樣本數有10348份，各縣市推估誤差在95%信心水準之下，不超過3.5%。

目前家貓家狗的數量來判斷，全台灣「狗派」家庭之數量還是要比「貓派」要多上一點點，但是貓奴的成長爆發力相當驚人，或許在2年過後，就會將情勢完全逆轉。

▲Coffee平時就是個很會顏藝的狗狗。（示意圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）
▲台灣人家中養狗戶數的基數目前還是比貓咪多。（示意圖／柯基犬のCoffee Time授權使用）


台灣「毛家庭」數量持續增加！貓奴更重視節育

農業部也提到，本次調查結果原則符合國際狀況，隨都市化程度提高，養貓戶數會增加，2023年統計養貓戶數為10.4%，較2年前增加3.8%，而養狗戶數則為13.8%，較2年前僅增加1.3%，另有9.3%則是養非犬貓種類寵物之戶數，且較上期增加3.3%，顯示國人飼養寵物種類更多元化，政府相關行政管理，也該配合與時俱進。

▲有越來越多人將家中狗狗與貓咪視作真的家人，過年期間甚至會為其盛裝打扮，展現出牠們的可愛。（圖／取自爆料公社）
▲不管是狗派還是貓派，只要充滿愛，都是最棒的飼主。（圖／取自爆料公社）
此外，台灣家犬、家貓的絕育比例，家犬絕育率為68.9%（上期66.4%）、家貓絕育率則高達82.8%(上期為84.6%)，顯示養貓民眾為其貓隻絕育的意願非常高；寵物登記部分，家犬登記比例為70.6%（上期69.5%），家貓則為58.4%（上期50.7%），也持續上升中，證明台灣飼主們的相關意識越來越高。
 

狗狗迷路在路邊淋雨！公車司機開門「要牠趕快上車」　結局太完美

貓星人不藏了！「肉球+舌頭」並用狂滑平板　主人看傻：怎學會的

根本神話生物！農夫目擊「黃金小蛇」　專家揭來歷：活著就是奇蹟

狗媽媽一次生「2種奶汪」！毛色五官差超大　眾笑翻：狗爸臉綠了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生