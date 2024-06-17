iPhone用戶暈車有救！iOS 18新功能超有感 果粉敲碗：求不暈船的
暈車族群的一大福音！蘋果公司日前舉辦WWDC24開發者大會，並發表最新作業系統iOS 18，當中有一樣新功能「車輛效果提示」，可以讓用戶在車上用手機時不暈車。近日就有網友曝光試用畫面，引來不少討論度，眾人紛紛驚呼是神功能，還有人幽默敲碗：「有不暈船的嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Threads中發文，他表示iPhone新增一樣新功能「車輛效果提示」，讓用戶可以看手機時不暈車。但此功能目前僅提供iOS 18 Beta版本，下個月才推出公開測試版，9月則會正式更新推播給所有能夠升級的用戶，「不過不確定會不會提早給iOS 17下個新版本釋出。」
貼文一出，網友們紛紛熱議，「暈車人很需要」、「好不容易在車上可以放下手機的說」、「為了這功能，我要換手機」，還有人幽默喊「有不暈船的嗎？」另外，也有使用過的網友分享心得「不會暈車的我感知不強，但還是會開，心靈加成」、「神功能」。
事實上，iOS 18推出「車輛移動提示」功能，透過螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，而不干擾主要內容。「車輛移動提示」使用iPhone和iPad內建的感測器，能夠辨識使用者處於移動的車輛中。iPhone用戶可以設定在手機上自動顯示，或在「控制中心」開啟和關閉。