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6/21迎節氣「夏至」！太陽19:00才下山　週六看「今年最低滿月」

▲節氣「夏至」將在週五（6/21）到來，當天將會是北半球是各地全年中白晝最長、夜晚最短的一天。（圖／記者張志浩攝）
▲節氣「夏至」將在週五（6/21）到來，當天將會是北半球是各地全年中白晝最長、夜晚最短的一天。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

一年之中第12個節氣「夏至」將在週五（6/21）到來，當天將會是北半球是各地全年中白晝最長、夜晚最短的一天，北極圈和南極圈也會分別出現永晝和永夜的奇景，而在台灣，各地的日落時間，在夏至前後大致都在晚間6時47分左右，此外，週六（6/22）還有「今年最低滿月」值得民眾抽空抬頭觀賞。

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台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，今年夏至發生在6月21日下午4時51分，此時太陽沿著黃道行至最北點，陽光直射地球北回歸線，因此是北半球各地全年中白晝最長、夜晚最短的一天。若往高緯度移動，白晝則會越長，在北極圈區內、北緯66.5度至90度間，形成「日不落」的永晝，而位於南極圈內的地區則呈現永夜現象。

趙瑞青提及，一天之中影子最短的瞬間，稱為正午，也是太陽位置最高的時候，當夏至正午時分站在北回歸線上看太陽，太陽就位在正頭頂，還會發生「立竿無影」的現象，而其它地區，夏至正午時影子則也會是全年最短。此外，據中央氣象署資料，全台各地近期日落時間皆在晚間6時47分至6時48分，白天感受相對較長。

▲夏至、秋分、冬至的日出行跡對照。（圖／台北市立天文館提供）
▲夏至、秋分、冬至的日出行跡對照。（圖／台北市立天文館提供）
除了夏至外，趙瑞青也分享，今年6月份的滿月日期落在6月22日，月亮在晚間7時20分由東南方升起，大約在午夜前後會來到天空中最高點的位置，月沒時間為隔天清晨4時47分，本次的滿月較特別的地方，在於月亮在夜空中升到最高點時的仰角僅36度，是今年所有滿月中仰角最低的。

趙瑞青表示，民眾可在6月23日凌晨左右往南方天空觀賞最低滿月，由於這次的滿月時間，月球剛好通過繞地球公轉軌道最南端的位置，在接下來的7月到12月，滿月時的最高點仰角會逐漸增加，相較於今年12月15日的滿月，仰角高達89度左右，幾乎來到正頭頂的位置。

▲今年6月份的滿月日期落在6月22日，同時也是今年高度最低的滿月。（圖／台北市立天文館提供）
▲今年6月份的滿月日期落在6月22日，同時也是今年高度最低的滿月。（圖／台北市立天文館提供）

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