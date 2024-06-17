利空擋不住！權值股帶頭跌　台股尾盤翻黑小跌8點、日K仍連4紅

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資金稍為流出電子股，電子成交比重從上週的6成下降到56.8%，權值股跌多漲少，台積電開盤下跌9元，隨後在買單挹注之下成功翻紅，來到925元，不過還是不敵賣壓，終場下跌1元或0.11%，收在921元；鴻海則是表現相對強勁，尾盤在買單拉抬之下成功翻紅，終場上漲2元或1.01%，收在’200元整數關卡，再創16年來新高紀錄；聯發科則是下跌15元或1.08%，來到1380元。
尾盤賣壓除了權值股外，電線電纜股也是壓盤重心之一，早盤還有上攻動力，可惜尾盤無力，多檔下跌表態，玖鼎電力下跌逾5%，中興電、榮星下跌逾3%，士電、華榮、合機、宏泰、大亞下跌逾2%。
此外，營建股是今日賣壓最重的族群，類股指數下跌1.5%，聯上、愛山林下跌逾7%，聯上發、宏璟下跌逾5%，大將、新美齊、冠德、中工下跌逾3%-4%。
不過今日還是有走強的族群，首先是機器人概念股，今日再度走強，多檔亮燈漲停，包括羅昇、彬台、致茂、昆盈、穎漢，其餘個股也有表現，威盛下逼近漲停上漲逾9%，凌巨、凌華上跌逾8%，均豪、廣積上漲逾4%。
此外，面板股也有表現，國際數據資訊公司（IDC）指出，大尺寸顯示面板第二季平均稼動率達過去九季以來最高點。面板市況回春，在大尺寸電視面板與中小尺寸面板報價先後止跌轉揚後；再加上市場傳出，群創5月毛利率重新站上一成大關，單月擺脫虧損陰霾開始獲利，因此激勵群創爆出逾19萬張，股價也上漲逾4%，成功站上5日均線、並一度觸及半年線；其他面板股也同步走高，彩晶上漲逾2%，友達上漲逾1%。
生技股也逆勢走強，由於生技展即將開展，相關概念股預熱上攻，生華科、美德醫療-DR、ABC-KY、順藥、易威亮燈漲停，永昕逼近漲停上漲逾9%，樂威科-KY上漲逾8%，毛寶、長佳智能、晟德上漲6%-7%。