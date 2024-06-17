特企／板橋大遠百　邀您一起品嚐臺南芒果　感受甜甜夏日

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左鎮區農會依循古法烘製芒果乾，所製作出來的芒果乾口感自然香甜，可以品嚐的到芒果乾特有濃郁的香氣與酸甜滋味。官田區農會的芒果乾堅持不添加防腐劑、色素及糖，保留愛文芒果天然獨到的濃郁香氣，帶有肥厚軟Q的扎實口感。楠西區青農則帶來紅(愛文芒果)配綠(九五酪梨）組合讓夏日繽紛的甜美和食尚鮮食的濃醇交織成協奏曲。南化區農會品牌南芝園以充足的光照和特有的白堊土壤，孕育出一顆顆色澤飽滿、香氣濃郁的愛文芒果。香氣濃郁，口感細緻，每一口都飽滿多汁，堅持「在欉紅」，不提早採收、不靠藥物催熟，產地直送，新鮮現送南台灣的甜蜜好滋味。
位於臺南玉井區的佳鑫果鋪，本身堅持用在地優質水果，使用低溫乾燥烘培成天然果乾，推出的綜合果乾禮盒更入選為2024臺灣燈會農特產伴手禮。玉井之門精選臺南地區種植的愛文芒果、原生種芒果(土芒果)、鳳梨、芭樂、楊桃以先進設備融合傳統烘焙技術，有別於蜜餞製作，製成無任何化學添加的果乾，兼具衛生及保有水果的自然風味。
除了臺南的芒果，本次市集亮點還有知名的臺南度小月擔仔麵，特製方便食用的肉燥罐頭，將肉燥的肉汁、香氣、精華給予保留。其肉燥的豚香、醬香、脂香，聞之令人垂涎，更是旅居異鄉的台灣遊子解鄉愁的珍愛食品；芝麻先生以臺南胡麻研發製成風味濃郁的麻油和相關產品；府城大水缸酸梅湯為了家人研發以烏梅、仙楂、甘草熬成新鮮現煮桂花酸梅湯，堅持不加人工添加物、不加防腐劑、不加冰塊，以照顧家人的用心，證明飲料也可以美味兼具養生，讓大家可以喝得安心；南化區的小歇冰舖則與在地小農攜手合作，以鮮果為原料，製作美味天然的義式冰淇淋。
農業局局長李建裕表示，臺南芒果一年約於6月上市，7月盛產。因去(112)年為大年，芒果盛產，樹體養分未及完全恢復，導致今年產量有所減少，但在農人細心照料下，上市的芒果仍維持高品質絕不馬虎，歡迎大家把握機會品嚐，甜甜夏日，幸福芒滿！