接見工商協進會　賴清德喊話企業：獲利之餘考量對員工加薪

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賴清德提到，工商協進會也與韓國、日本及許多國家的工商團體有良好合作交流，並簽訂合作備忘錄，為台灣國際經貿關係搭建重要橋梁，對台灣經濟發展貢獻卓著，他要藉此表達誠摯感謝。
賴清德表示，新政府的首要目標就是拚經濟，因此特別邀請董事長郭智輝擔任經濟部部長。認為政府雖然關心及支持企業，但是要了解企業，莫過於企業界本身，因此應該從業界尋找傑出人才進入政府，協助推動國家經濟發展。
賴清德也談及政府推動產業發展的三大方向，第一個方向是「前瞻未來、智慧永續」，面對氣候危機，必須堅定落實2050淨零轉型的目標；面對全球智慧化的挑戰，則必須積極發展人工智慧、促成人工智慧產業化，邀請國際級的企業來台投資，推動台灣成為「人工智慧之島」；同時也要加速各行各業在人工智慧的創新應用，讓臺灣產業持續進步、轉型與升級。
第二個方向是「競逐太空，探索海洋」。賴清德說，台灣要有決心成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要競逐下一個世代通訊的中低軌道衛星；也要探索海洋，因為台灣是海洋國家，應該善用海洋資源，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，讓台灣產業發展的面向更廣，讓國力更加提升。
賴清德說，第三個方向是「布局全球，行銷全世界」。政府有責任持續改善台灣投資環境，包括業界關心的水電、土地、人力、人才及法令鬆綁等問題，並提出政策吸引企業加碼投資。像是他在擔任行政院長時，提出「投資台灣三大方案」及投資抵減等政策，讓企業持續立足台灣。政府這幾年為了達到布局全球，已成功和越南、菲律賓、印度等國簽訂投資保障協定，也將持續和友好國家進行合作，期盼未來與大家共同努力，落實「境外關內」、「境內關外」的理念，讓企業布局全球更有力量。
賴清德指出，為了協助台灣產品行銷全世界，政府也極積投入區域經濟。前總統蔡英文任內已提出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請案，並與美國完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」簽署，也和加拿大、澳洲等國簽署相關合作備忘錄。日前，他出席「2024歐洲日晚宴」時也請歐洲商會協助，期盼台灣能盡速與歐盟簽訂投資相關協定，確立台歐經貿更進一步發展。
賴清德也提到，年輕人懷抱理想投入社會，但也面臨現實生活壓力，尤其台灣經濟成長率一直都高於消費者物價指數（CPI），但實質薪資增長卻不明顯，期盼企業界在獲利之餘，也能考量對員工加薪。
最後賴清德說，台灣擁有被國際社會所稱羨的民主、自由、人權、法治，經濟也持續不斷發展，期盼讓每一個生活在這塊土地上的人，都可以得到很好的照顧與生活。他也希望未來企業界持續支持各項政策，讓台灣更好，並感謝企業界對台灣經濟產業的貢獻。