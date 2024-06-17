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影／翁曉玲金句再現！要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

▲國防部長顧立雄今（17）日至立院外交及國防委員會備詢，藍委翁曉玲質詢時痛斥總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，賴清德才是中華民國賣國賊。（圖／資料照片）
▲國防部長顧立雄今（17）日至立院外交及國防委員會備詢，藍委翁曉玲質詢時痛斥總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，賴清德才是中華民國賣國賊。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

國防部長顧立雄今（17）日至立院外交及國防委員會備詢，近日因金句不斷而充滿爭議的藍委翁曉玲質詢時痛斥總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，賴清德才是中華民國賣國賊。翁一口氣罵完後隨即離開，顧立雄只能自己對著空氣回應。

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翁曉玲今日質詢時詢問顧立雄，賴清德昨天說中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡。請問中華民國在哪裡？顧立雄回應，中華民國已經在台澎金馬落地生根，黃埔創建時並沒有中華人民共和國、而是中華民國，所以當時從南京、成都到鳳山，都是隨著中華民國，所以中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡。

翁曉玲追問，從憲法、法律上來看，中華民國在哪裡？顧立雄回應，中華民國有效統治範圍就在台澎金馬。翁此時秀出一張中國秋海棠地圖（包含外蒙古），問顧說這是中華民國地圖嗎？承不承認這是中華民國領土？顧立雄則重申，中華民國有效治權範圍就是台澎金馬。

翁曉玲質疑，是顧立雄不採取反攻大陸政策還是全中華民國人民都不採取？憲法非常清楚，中華民國涵蓋自由地區及大陸地區，從憲法跟《兩岸人民關係條例》角度來看，非常清楚，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。


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