辭典出現「點點點」字詞！教育部：民國87年收錄　移送編審會討論

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明發現，「點點點」3字竟被列為字詞，收錄在教育部《重編國語辭典修訂本》，下方的釋義欄位指出，「點點點」就是刪節號「……」的口語表示法，通常用作無法描述的情節刪略，例句更是寫下，「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」
黃揚明對此也在臉書發文指出，教育部國語辭典收錄居然收錄「點點點」這個字詞，「非常跟得上時代。」許多網友見狀則是痛批「教育部有這種誤人子弟的官員，真是讓家長們『點點點』」、「難怪現在孩子的漢文水準這麼低下，連這種無意義的詞語也收錄辭典」、「這都是些什麼鬼東西」。
不過《NOWnews今日新聞》記者實際上網搜尋，發現《重編國語辭典修訂本》「點點點」例句已被刪除。針對外界疑慮，教育部今日回應，「點點點」是自民國87年即收錄《重編國語辭典修訂本》，本典主要適用於語文研究者，至於中小學教學以及一般語文利用，宜用《國語辭典簡編本》。
教育部也說，《重編國語辭典修訂本》是為提供研究利用的歷史語言辭典，大量收錄從古至今的辭彙，包括古典辭彙以及某個時段產生的新興詞彙或流行語，提供語言流變的研究參考，「點點點」正是依據過去年代語言調查結果收錄。
教育部指出，國教院民國102年承接教育部國語辭典編修工作，邀請學者專家組成國語辭典編審會協助審修辭典內容，有關「點點點」詞目收錄以及例句疑慮，則將依照程序送請由7位學者專家組成的「《重編國語辭典修訂本》編審會」討論修訂。