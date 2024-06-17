台灣職籃「聯合選秀」破局！PLG確定自行舉辦後　T1也公布時間表

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前T1會長錢薇娟在聯盟年度頒獎典禮上提出讓國內籃球聯盟聯合選秀的想法，希望帶給球員更多選擇和方便，她這樣說：「參與選秀的就這些人，同樣的人去3個地方做相同的事情，我覺得不要浪費人力和物力。」
對此，PLG副會長陳建州回應表示，其實PLG選秀都是依照籃協的選秀指引，現在談這個議題的時機確實有點晚了，「如果這個議題是4月時，我覺得還有機會，現在我們已經報名30幾位，政大的、健行的、雷克斯兒子都來了，我們遵照規定去做，這個時間提出這個（聯合選秀），時間點確實來不及，我明天就截止了。」
在PLG之後 T1也公布選秀時間
之後PLG也自行公布選秀規定以及報名球員，本屆選秀共42人報名，40人符合資格，共計本土32人及外籍生8人，其中包括陳將双、蔡宸綱、王凱裕、莫巴耶都是被外界所關注的好手。
T1今天公告選秀報名日期，從今天開始到6月28日中午12點，體能測試會則預計在7月6日在台灣藝術大學體育館舉辦，選秀大會將在在7月11日進行。本屆T1聯盟選秀會採自然選秀制，選秀順序依照2023-24球季T1 LEAGUE例行賽戰績排名而定，例行賽戰績第五名球隊擁有首輪第一順位，例行賽戰績第四名球隊擁有首輪第二順位，目前已經確定墊底的台鋼獵鷹獎拿到狀元籤。
🏀 選秀測試會：
1. 時間：2024年7月6日，09:30-19:00
2. 地點：國立臺灣藝術大學 多功能活動中心6樓綜合球場
🏀 參加選秀球員資格：
1. 為T1 LEAGUE定義之本土球員，且於參與選秀會該年12月31日 (含) 以前年滿19歲；但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，應於2024年8月31日 (含) 以前年滿21歲或完成大三以上之學業。
2. 球員需有以下參賽經驗之一或取得推薦函者。
3. 曾參加 HBL 高中甲級籃球聯賽預賽之球員。
4. 曾參加 UBA 大專籃球聯賽公開一級之球員。
5. 曾參加其他國家同等級學生籃球聯賽之球員 (須檢附相關資料並由聯盟認定核可) 。
6. 由本聯盟賽務長或本聯盟球團總經理/執行長推薦之球員 (須檢附推薦函並由聯盟認定核可) 。