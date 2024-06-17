迎接Rail Bike南延　泰安鐵道園區改善工程10月啟動

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立委楊瓊瓔服務處今(17)日上午舉辦后里區泰安鐵道文化園區服務設施改善工程說明會，交通部觀光署、中市政府觀光旅遊局、后里區公所等相關單位出席，臺中市議員陳本添、邱愛珊及張瀞分服務處執行長張文鴻與會，泰安里長謝學和、泰安社區發展協會理事長劉雪美、公館里長馮詠淮及多位居民也到場關心並表達意見。
市府觀旅局主秘廖偉志說，舊泰安車站建於日據時期1937年，為市市定古蹟，但現況老舊，包括廁所設施損壞、多處地面易積水不退及周圍環境雜亂，且未有無障礙設施，為迎接Rail Bike南延后里帶來的旅遊人潮，經多次會勘並整合地方意見，提出泰安鐵道文化園區服務設施改善工程，總經費約3000萬元 。
廖偉志特別感謝立委楊瓊瓔爭取交通部觀光署1,350萬元補助，議員陳本添、邱愛珊及張瀞分支持市府1650萬元自籌款，將打造陽光公廁、營造櫻花林休憩點、環境綠美化、改善洗衣坑親水綠廊、建置無障礙坡道及停車場優化等，預計今年10月發包、明年9月完工。
交通部觀光署主秘方正光表示，古蹟、廢墟只有一線之隔，「維護得好叫古蹟，維護不好就變廢墟」，除公部門投入經費改善公共設施，他也建議居民美化自家環境，以迎接外地遊客造訪。
陳本添表示，舊泰安車站旁的后里圳水質潔淨清澈，自然生態豐富，他日前建議復育螢火蟲及鳳蝶，觀旅局允諾會營造適生棲地。邱愛珊說，期待改善工程帶來地方創生，迎接苗栗Rail Bike南延后里。
立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，后里舊泰安火車站近年來已成為打卡熱點，也有不少人來這裡拍婚紗，但地方反映車站周邊環境設施可以再加強優化，泰安鐵道文化園區服務設施改善工程除整修據文資身分的車站廁所、包括泰安派出所後方空間、福興路旁停車場、洗衣坑親水綠廊、舊山線鐵道擋土牆等五個工區，預計113年10月完成工程發包，114年9月完工，期待未來完工後，除了保有讓舊泰安車站的鐵道風采外，還能吸引更多在地居民及旅客至此休憩，振興鐵道文化並提升地區觀光旅遊之魅力。
洪柳益強調，舊泰安車站為市定古蹟，範圍包括站區外的廁所，但礙於「文資法」 只能修復無法於現地新增廁所，觀旅局允諾後續評估旁邊停車場用地增設廁所。至於鄉親建議自行車道延伸至舊泰安站，建議觀旅局進一步評估自行車道路線經8號隧道的可行性。