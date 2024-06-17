發票中4000元衝兌獎！她「遭銀行拒絕」愣：字體太淡 1神招破解
113年3、4月期統一發票於6月初公布，不少民眾拿起手邊發票對獎。然而一名網友透露，她發票中了4000元，去銀行兌獎卻被拒絕，原因是發票字體模糊不清，讓她無奈求助。貼文曝光後，眾多網友都建議原PO請店家依照發票序號調資料，並在消費明細蓋店章，「我之前也有發生過，後來銀行員跟國稅局確認這樣可以。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友15日在Dcard中發文，她透露自己有一張發票中了4000元，但去銀行兌換時，行員卻告知她發票字體太淡，必須回原店家印存根聯，「但剛剛去原本的店家，他跟我說沒辦法」，讓原PO只能無助求救「這是正常的嗎？他說還要證據，但我發票都給他看了，想問各位有什麼方法？」
貼文曝光後，不少網友建議「認得出來通常會給換， 換一家銀行試試。」也有人分享類似經驗，「我也中過一次買八方中四千的，也是字體消失，只要拜託店家在上面蓋他們發票章，就能換了」、「請店家依照發票序號調資料，可以補印消費明細蓋上店章，我之前也有發生過，後來銀行員跟國稅局確認這樣可以」。
統一發票字體模糊無法兌獎怎麼辦？
北區國稅局曾指出，中獎發票證明聯隨機號碼或者是QR Code模糊不清，原則上是無法領獎，但中獎人可以透過「財政部稅務入口網」 進入首頁，並在統一發票開立行號查詢到該張發票的營業人名稱、地址，店家核對無誤後，由業者提供加註「補印」二字的電子發票證明聯或其他足以佐證的資料給中獎人，如消費明細等。
中獎人可拿補印的電子發票與「原電子發票」到銀行等實體據點兌領獎金。但北區國稅局提醒，若發票破損成雪花、記載事項模糊無法與原開立發票的存根檔比對，就不可以兌領獎項。不慎遺失電子發票證明聯者，基於未記名的統一發票皆是以持有人為中獎人，也無法僅以補印的電子發票證明聯代替兌領獎。