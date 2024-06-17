FTISLAND崔敏煥離婚兒子全知道：媽媽能來家裡嗎？崔智友聽到心碎
韓團FTISLAND崔敏煥跟前女團LABOUM成員金律喜離婚，1子2女的扶養權歸男生所有，近日崔敏煥上節目《超人回來了》透露，6歲長子知道爸媽離婚，所以小心翼翼的問爸爸：「媽媽可以來家裡玩嗎？」一句話讓一旁的崔智友心疼不已。
記者陳雅蘭／綜合報導
崔敏煥是南韓樂團FTISLAND的鼓手，2017年宣布跟LABOUM前成員金律喜交往，隔年1月結婚，同年5月兒子出生後，10月補辦婚禮，2019年金律喜再懷上雙胞胎女兒，並於2020年2月出生；婚姻生活維持5年，2人在2023年12月宣布離婚，3個孩子的撫養權歸崔敏煥。
2人當年沒有公開離婚原因，崔敏煥透露雙胞胎女兒對離婚不了解，但兒子全都知道，他很擔心讓爸爸傷心，不敢在家人前提到媽媽，甚至會躲在角落偷看跟媽媽的合照流淚，舉動讓所有人相當不捨。
崔敏煥的兒子除了承擔長子壓力，因為爸媽的離婚亦無預警被迫長大、懂事，他不敢跟妹妹搶玩具，也會分擔照顧妹妹的責任，所以崔敏煥一有時間，就會多陪陪兒子，有一次兒子小心翼翼的問爸爸：「媽媽可以來家裡玩嗎？」讓崔敏煥十分心疼，不過他也承諾：「媽媽無論何時都可以來玩啊！」
金律喜跟崔敏煥當年離婚，都希望不給小孩留下創傷，所以決定讓兒女留在原本生長的環境，並由崔敏煥扶養照顧，不過金律喜也表示：「我不會讓小孩感受到媽媽的空缺，我也會經常與孩子們見面。」