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《開心鬼》2女星發展順遂！第一女主羅明珠「結局超悲慘」47歲亡

▲港片《開心鬼》李麗珍（前排中）、林珊珊（前排左）演藝發展順遂，第一女主角羅明珠（前排右）過度減肥，47歲身亡。（圖／微博）
▲港片《開心鬼》李麗珍（前排中）、林珊珊（前排左）演藝發展順遂，第一女主角羅明珠（前排右）過度減肥，47歲身亡。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

由高志森執導，黃百鳴、羅明珠、李麗珍、林珊珊主演的1984年香港喜劇電影《開心鬼》，今年恰逢上映40周年，3名女主角中的李麗珍、林珊珊後來在娛樂圈都持續發展，唯獨轉行金融業的羅明珠，卻因為過度減肥引發心臟病死亡，享年47歲。

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電影《開心鬼》是高志森的導演處女作，也是黃百鳴從幕後轉到幕前的重要電影，本片拍攝成本約港幣200萬元（約新台幣828萬元），最終卻收獲港幣1700多萬元（約新台幣7045萬元）的票房佳績。製片新藝城影業公司往後更在每年的暑期拍攝《開心鬼》續集，包括《開心鬼放暑假》、《開心鬼撞鬼》、《開心鬼救開心鬼》、《開心鬼上錯身》。

▲電影《開心鬼》捧紅新人羅明珠，收獲1700多萬元（約新台幣7045萬元）的票房佳績。（圖／微博）
▲電影《開心鬼》捧紅新人羅明珠，收獲1700多萬元（約新台幣7045萬元）的票房佳績。（圖／微博）
《開心鬼》劇情講述，清朝一名失意秀才朱錦春（黃百鳴飾），考了18次鄉試也未能中舉，再加上其妻（陳潔靈飾）同時與人私奔，最後在古廟懸梁自縊。時空切換到現代1984年，3名香港中學會考應屆考生林菁菁（羅明珠飾）、林小花（李麗珍飾）與顏如玉（林珊珊飾）與友人一起露營，跑到古廟避雨，林菁菁竟誤將朱錦春自縊繩子帶回宿舍，因而展開一場穿越時空的人鬼故事。

電影捧紅3名位女主角羅明珠、李麗珍、林珊珊，15歲就出道的羅明珠，走紅後拍過電視劇《正印冤家》、《鬥氣一族》、《不再少年時》，也唱過幾首歌曲〈清風是你〉、〈中四丁班〉、〈有你又有我〉；她後來遠赴加拿大讀大學，於1990年代開始淡出娛樂圈。羅明珠曾為上市公司「仁天科技控股」（已除牌）的執行董事，還與友人成立「原生文化有限公司」，富有經商頭腦。

不幸的是，2016年羅明珠有意復出接拍網路劇、錄製新專輯，她積極減肥卻因此導致突發性心臟病病發，同年5月27日凌晨2點不斷嘔吐後暈倒，送醫急救後不治身亡，享年47歲。

▲電影《開心鬼》女主角羅明珠，因為過度減肥引發心臟病死亡。（圖／微博）
▲電影《開心鬼》女主角羅明珠，因為過度減肥引發心臟病死亡。（圖／微博）
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