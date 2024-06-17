《開心鬼》2女星發展順遂！第一女主羅明珠「結局超悲慘」47歲亡

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《開心鬼》劇情講述，清朝一名失意秀才朱錦春（黃百鳴飾），考了18次鄉試也未能中舉，再加上其妻（陳潔靈飾）同時與人私奔，最後在古廟懸梁自縊。時空切換到現代1984年，3名香港中學會考應屆考生林菁菁（羅明珠飾）、林小花（李麗珍飾）與顏如玉（林珊珊飾）與友人一起露營，跑到古廟避雨，林菁菁竟誤將朱錦春自縊繩子帶回宿舍，因而展開一場穿越時空的人鬼故事。
電影捧紅3名位女主角羅明珠、李麗珍、林珊珊，15歲就出道的羅明珠，走紅後拍過電視劇《正印冤家》、《鬥氣一族》、《不再少年時》，也唱過幾首歌曲〈清風是你〉、〈中四丁班〉、〈有你又有我〉；她後來遠赴加拿大讀大學，於1990年代開始淡出娛樂圈。羅明珠曾為上市公司「仁天科技控股」（已除牌）的執行董事，還與友人成立「原生文化有限公司」，富有經商頭腦。
不幸的是，2016年羅明珠有意復出接拍網路劇、錄製新專輯，她積極減肥卻因此導致突發性心臟病病發，同年5月27日凌晨2點不斷嘔吐後暈倒，送醫急救後不治身亡，享年47歲。
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