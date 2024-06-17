大巨蛋又漏水遠雄慘了！蔣萬安稱連年績效未達標最重可解約
台北大巨蛋週末進行中職例行賽，但昨天午後強降雨，大巨蛋室內竟又漏水「下起小雨」。台北市長蔣萬安今（17）日強調，第一時間市府就通知遠雄要求清查區域，並提供球迷換位及補償。針對大巨蛋半年4度漏水，蔣萬安則表示，將依合約列入績效考評，遠雄若連續2年未達標，最重可以解約。
記者林詠青／台北報導
台北大巨蛋昨天又發生漏水情形，中職球迷大傻眼。台北市長蔣萬安今天出席兒童發展篩檢衛教記者會時受訪表示，市府會持續督促遠雄進行各項設施改善。蔣萬安說，「我們一切一定是依照合約的規定來進行」，所以每次漏水或事故發生，依照合約會列入年度績效考評，「而且連續兩年70分以下，就是視為營運不佳，最重就是解約」。
蔣萬安指出，昨天第一時間接獲通報，就即刻通知遠雄，並要求遠雄先求遠雄先清查區域，儘快提供球迷換位以及相關補償。
至於台北大巨蛋開放舉辦演唱會有無時程表？蔣萬安則回應，依現行規範，如果要舉辦包含演唱會在內的體育以外大型活動，會依照台北市大型活動安全管理自治條例進行。感謝朝野議員都很關心這個議題，也尊重議會討論跟提案。蔣萬安表示，議長上周召集協商，本周也會再進行就大巨蛋鬆綁進行討論，如果可以形成共識，「我想我們就會朝這個方向來進行」，再度行文內政部。