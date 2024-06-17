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萬里囝仔想見總統！賴清德聽見了　邀入府暢談勉「未來做總統」

▲大學長賴清德在總統府接見萬里國中畢業生許顥騰，聽取其對於技職教育的建議，最後送上印有「未來做總統」T恤作為紀念品。（圖／總統府提供）
▲大學長賴清德在總統府接見萬里國中畢業生許顥騰，聽取其對於技職教育的建議，最後送上印有「未來做總統」T恤作為紀念品。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

萬里國中畢業生許顥騰日前寄信給總統賴清德，期盼能在總統府與學長賴清德見面，賴清德今（17）日特別抽空接見，過程中許顥騰針對技職課程提出建言，期盼國內打造技職系統與學術體系截然不同的教育環境。賴清德也細心凝聽其建議，表示看到他彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，同一個村子也都就讀萬里國小、國中，國中同樣以第一名畢業，並認同台灣社會進步，人工智慧時代來臨，技職教育更加重要，最後祝福其未來求學道路順利成功，更送上印有「未來做總統」T恤作為紀念品。

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賴清德致詞時表示，幾天前很高興收到許竣淵及許顥騰父子來信，盼到總統府與他見面。今天見到許顥騰，他彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業。

賴清德說，與許顥騰不同的是，他就讀普通高中；許則有志於技職教育，未來想成為AI機器人工程師，跟上時代趨勢，他要預祝許顥騰順利考上理想學校。

賴清德提到，他國中時期也曾想就讀技職學校，不過當時的學校主任認為，普通高中與技職教育是兩條截然不同的路，建議他往普通高中發展。經過幾十年發展，現在台灣社會進步，人工智慧時代來臨，技職教育更加重要。

最後賴清德祝福許顥騰未來求學道路順利成功，好好加油、實現理想，成為一名出色的機器人工程師，更送上印有「未來做總統」T恤作為紀念品。

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