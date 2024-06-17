中市單身聯誼慈濟宮月老神助　配對率高達7成8

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民政局副局長彭岑凱出席活動表示，婚姻是幸福最美滿的終點，也是幸福延續的起點，市府鼓勵民眾透過各種機會尋覓人生伴侶，每年舉辦各式主題單身聯誼活動，提供民眾多元選擇，讓參加者在活動過程中玩得盡興並邂逅美好愛情。此次活動還有豐原慈濟宮的月老加持，期盼大家把握此次難得的緣分，如願尋覓興趣相投的人生伴侶，祝福大家順利「脫單」！
豐原戶政所表示，活動在豐原特色景點「后豐鐵馬道」及「廟東美食街」展開，結合時下年輕人喜愛的實境解謎及「食字路口」接龍遊戲，並特別邀請網紅「油條兄弟」帶領參加者完成闖關並炒熱氣氛，讓參加者在輕鬆愉悅的分組遊戲中，「一網」收盡豐原在地特色與廟東美食，並帶領參加者在豐原慈濟宮向月老星君求取紅線及姻緣瓶，分別繫在手上及懸掛在廟內的粉紅桃花樹，祈求遇到「一往」情深的對象。
豐原戶所提到，豐原慈濟宮建廟已逾300年，緊鄰豐原高人氣觀光景點廟東夜市，是當地重要的宗教信仰中心，廟方有感於年輕人晚婚、不婚居多，連帶影響到生育造成少子化，於111年增設月老殿，盼年輕人早生貴子，有幸福美滿的家庭。
感謝廟方齊力推廣「敢婚、願生、樂養」，並出借場地協力舉辦聯誼活動，讓參加者都能求得好姻緣。慈濟宮主委陳誌鋒則提到，此次活動慈濟宮加碼贈送配對禮及參加禮，期盼大家在月老的加持下，都能有情人終成眷屬。
民政局說，「2024幸福方城市~4Ni」單身民眾聯誼活動分三階段報名，第一階段8場次已於昨日圓滿落幕；第二階段仍有少數名額，有興趣的名眾千萬不要錯過；第三階段報名將於7月15日上午8時起開放網路報名，每人酌收報名費1000元，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。