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陽介仁之子陽任楷參與中職測試會！繼承老爸「潛水艇」投法有原因

▲前味全龍投手陽介仁之子，陽任楷接下父親重擔，以下勾投球，前進中職測試會。（圖／吳政紘攝）
▲前味全龍投手陽介仁之子，陽任楷接下父親重擔，以下勾投球，前進中職測試會。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/新北報導

前味全龍傳奇投手陽介仁，退休後在台東新生國中任教，但近年他不但遇到腦瘤，還遇到肺癌影響，身體大不如前，好在經由化療，以及調養等，他終於戰勝病魔，而陽介仁近期在家身體不錯，二兒子陽任楷今（17）日參加中職測試會，他也以招牌「下勾」潛水艇投法出擊，面對4名打者，雖然有一次保送，但幾乎都可以壓制打者，特別是陽任楷堅持要以下勾投法挑戰中職，他接下來已經有收到中信兄弟自辦測試會的訊息，將會於19日參與測試。不過因為他擁有梅花旗最佳投手獎等，原本可以直接報名中職選秀會，但陽任楷也堅持來參加測試會，讓各隊都看到他。而他也透露，自己堅持這樣投，因為高中生很多，也怕被「遺忘」。

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陽介仁曾投出無安打比賽　味全龍「紅色潛水艇」

陽任楷坦言，過去大家都會知道，他的父親就是陽介仁，當然他也有點壓力，不過自己練投後比較有自信，並且感受到進步的幅度。

陽介仁過去在1991年7月19日，於台北球場對戰三商虎隊，投出中華職棒史上首場無安打比賽，而他也被認為是味全龍隊的傳奇投手，不過兒子棒球路還在走，並不像老爸這樣順遂。

最快球速約135公里，陽任楷高中時就讀名校高苑工商，但他過去是野手，因為上場機會有限，他才改練投手，又經過2年多時間跟父親一對一訓練，他終於在高三的賽事中繼2局登板。

陽任楷透露，自己父親說：「正投投不好才投下勾」，不過從小自己打球，家裡都很支持，他也努力練習，現在直球最快可以到135公里，跟陽介仁過去差不多，希望透過重訓等，持續加強自己的球質。

模仿老爸的投球姿勢，陽任楷在拿下113學生度梅花旗最有價值球員、春季聯賽投手獎後，並未選擇直接報名選秀，他說：「現在高中生很多，怕被遺忘，」陽任楷表示，本來有想直接報名選秀，但後面想一想還是報名測試，看有沒有被推薦，如果沒有被推薦代表實力不夠，自己還有不足之處。

對於今天表現，陽任楷坦言不是很滿意，不過，結束今天中職新人測試之後，陽任楷19日要去參加中信兄弟的自辦測試，尋求獲得推薦去選秀的機會。

 


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