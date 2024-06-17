陽介仁之子陽任楷參與中職測試會！繼承老爸「潛水艇」投法有原因

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陽任楷坦言，過去大家都會知道，他的父親就是陽介仁，當然他也有點壓力，不過自己練投後比較有自信，並且感受到進步的幅度。
陽介仁過去在1991年7月19日，於台北球場對戰三商虎隊，投出中華職棒史上首場無安打比賽，而他也被認為是味全龍隊的傳奇投手，不過兒子棒球路還在走，並不像老爸這樣順遂。
最快球速約135公里，陽任楷高中時就讀名校高苑工商，但他過去是野手，因為上場機會有限，他才改練投手，又經過2年多時間跟父親一對一訓練，他終於在高三的賽事中繼2局登板。
陽任楷透露，自己父親說：「正投投不好才投下勾」，不過從小自己打球，家裡都很支持，他也努力練習，現在直球最快可以到135公里，跟陽介仁過去差不多，希望透過重訓等，持續加強自己的球質。
模仿老爸的投球姿勢，陽任楷在拿下113學生度梅花旗最有價值球員、春季聯賽投手獎後，並未選擇直接報名選秀，他說：「現在高中生很多，怕被遺忘，」陽任楷表示，本來有想直接報名選秀，但後面想一想還是報名測試，看有沒有被推薦，如果沒有被推薦代表實力不夠，自己還有不足之處。
對於今天表現，陽任楷坦言不是很滿意，不過，結束今天中職新人測試之後，陽任楷19日要去參加中信兄弟的自辦測試，尋求獲得推薦去選秀的機會。