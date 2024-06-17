中市「物調券」將開跑　市場、夜市優惠省荷包

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經發局表示，炎炎夏日裡，來一杯清涼啤酒，是許多上班族下班後或是假日聚餐的最愛，因此不論是台中市民或外地遊客都喜愛逛的「逢甲觀光夜市」，其「激旨燒鳥」祭出兩杯原價共270元的啤酒，只需要1張200元的「物調券」，讓喜歡小酌的消費者，在夏日夜晚可以享受一口清涼啤酒，搭配一口香味十足的烤肉，可謂置身人間天堂。
而逢甲夜市內，主打多種口味無骨雞爪凍的「石家莊雞爪凍」，也推出只要使用「物調券」購買雞爪凍，買五份送一份，讓消費提袋裝滿滿，歡喜帶回家享用；而太平區的「長億夜市」，更是逾10多個美食攤位都推出「物調券」消費即額外贈送1項食材或產品，或祭出近9折優惠，讓民眾享受美食饗宴也可省荷包！
經發局補充說，傳統市場是人們採買民生必需品最重要的地方，早上至「第五市場」兌換「物調券」後，可立即至販售大宗丸子的「丸東商號」消費，只要再加20~80元不等，即可購買到280~340元價值的產品，回家輕輕鬆鬆煮火鍋，一家開心用餐，省去媽媽們不少煮菜的煩惱。
另外，婆婆媽媽們的打折小確幸來囉，至「丸明鮮魚行」用等同半價優惠的「物調券」消費後，老闆再幫您打9折，相當便宜又划算。此外，因應現代人養生觀念提升，「沙鹿市場」的「丸志雞鴨行」祭出滴雞精產品，買十送一，相當優惠，希望能幫消費者照顧好身體。
經發局表示，2024「物調券」第一波從6月20日起至6月22日登場，民眾只要用現金100元，就有機會兌換到面額200元的物調券，其中100元由政府補助，等同消費打5折的概念。這次市場、夜市攤商紛紛推出優惠方案，要讓消費者不僅體驗到「物調券」省下半價金額外，還有買到賺到超值更划算的感覺。
經發局進一步指出，第一波「物調券」共發放約35萬份，透過加碼補貼的概念，放大民眾的購物金。各攤商、店家無不摩拳擦掌、絞盡腦汁構想多重優惠搶客，歡迎民眾6月20日至6月22日至台中市各大場域兌換，6月26日前使用完畢。更多市場夜市攤商、商圈店家優惠資訊請至台中市政府經濟發展局網站查詢。