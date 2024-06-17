賴清德稱不接受「首戰即終戰」投降主義 他忍不住爆粗口轟：無知
總統賴清德16日以三軍統帥身分出席陸軍官校百年校慶，對於過去馬英九稱「首戰即終戰」惹議，賴清德致詞時提及，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，「更不能夠接受『首戰即終戰』的投降主義！」對此，資深媒體人羅友志痛批賴清德無知，「首戰即終戰」是個戰略邏輯，跟投降主義一點關係都沒有，甚至爆粗口「你他X的，給我解讀成『投降主義』，一副要『戰到一兵一卒』的模樣」，認為賴清德的話實在太可怕。
政治中心／綜合報導
羅友志16日在臉書發文質疑賴清德，有多麼無知，才能在背著「三軍統帥」頭銜的權力下，卻說出這麼沒有戰略常識的一句話？有基本軍事常識都知道，這是一個戰略邏輯，從前總統馬英九到蔡英文，都無時無刻用這句話提醒自己「怎麼搞都可以，記得，首戰即終戰！不要引戰的情況下，很多事可以做！」這跟投降主義一點關係都沒有。
羅友志說，賴清德是三軍統帥，這樣的愚昧，跟烏克蘭總統澤倫斯基相信美國總統拜登稱「我會幫你們，戰到最後一兵一卒」有什麼兩樣？這句話是指「就是不要戰爭，就是時刻記得戰爭的可怕！」也是用來研究大陸的戰心，怎麼應對進退。他忍不住爆粗口痛罵，「你他媽的，給我解讀成『投降主義』，一副要『戰到一兵一卒』的模樣！」他直呼，賴清德實在是太可怕、太瘋狂了。