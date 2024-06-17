大谷翔平狂敲超大號全壘打！逼近怪力紀錄　法官同天敲45度高射砲

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大谷翔平本場面對皇家先發Brady Singer，首轟出現在3局下，一棒將球敲出中外野全壘牆，根據大聯盟數據指出，擊球初速114.2英里，飛行距離達到454英尺。6局下，再次和Brady Singer交手，大谷翔平咬中低位置內角滑球，將球撈成右外野方向的全壘打，達成自今年5月5日後，本季第2度的單場雙響炮。
根據Sarah Langs的發文指出，大谷翔平本場的首發全壘打，已經是他本季第5次，敲出飛行距離超過440英尺的大號全壘打，這項紀錄高居隊史第3多。先前保持紀錄的，分別是Joc Pederson的單季7發，還有Yasiel Puig的單季6發。令人感到不可思議的是，目前賽季還有3個多月，大谷翔平倘若能維持如此火燙的手感，有相當大的機會將改寫這項「怪力紀錄」。
法官同天開轟 擊球仰角高達45度
除了大谷翔平的雙響炮外，大聯盟的另一招牌球星Aaron Judge，在今（17）日面對死對頭波士頓紅襪的比賽中，首打席就開轟，而且這發全壘打飛越了芬威球場著名的「綠色怪物」。
這發全壘打擊球速度為114.2英里、飛行距離380英尺，但擊球仰角卻高達難以置信的45度。根據Sarah Langs的資料指出，這是棒球數據網站Statcast自2015年以來，紀錄到的最高角度全壘打，先前保持的紀錄為大谷翔平的39度。