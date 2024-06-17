LINE Keep將退場！實測替身「Keep筆記」長按秒傳：2大功能不能用
LINE 「Keep」將於2024年8月28日結束服務，官方提到「Keep筆記」聊天室仍可繼續使用。但「Keep筆記」和「Keep」雖然名字相似，但還是有所不同。「Keep筆記」可以當成一個暫存空間，聊天室內的文字、照片等都能一鍵發送到「Keep筆記」內，好處在於傳送的步驟減少，但無法建立記事本和相簿會是死穴，對於需要透過相簿暫存照片的人來可能不太方便。
記者周淑萍/綜合報導
官方提醒原本「Keep」功能即將結束服務，並建議用戶可以使用「Keep筆記」，但兩項服務其實差異頗大，甚至可以說Keep筆記難以替代Keep。LINE 「Keep」是官方長期提供給用戶免費1GB的雲端空間，可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE Keep，且不受日期和裝置移轉的限制，可儲存的影片最長5分鐘，文字內容最多1萬字。
「Keep筆記」則類似私人聊天室，可以在所有聊天室內長按該則訊息，就會出現「Keep筆記」，按下之後就會直接秒傳到「Keep筆記」，最大的好處就在於，相較於分享到一人群組，可以減少好幾個步驟，且多少能減少錯頻的困擾。
雖然「Keep筆記」傳送方式很方便，但限制不少，像是到目前為止官方依舊無法提供儲存期限，存放不是很安心，且聊天室的名稱、圖像無法變更，也不能使用記事本及相簿等兩大重要功能，因此如果有照片或是資料要備份，還是建議直接下載到手機裡面會比較安心，「Keep筆記」則當成「暫存」空間會比較好。