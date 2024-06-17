愛莉莎莎新片「放錯國旗」出包！遭粉絲糾正 意外揭IG驚人內幕
在Youtube擁有125萬追蹤的網紅愛莉莎莎，和羽球教練呂杰陽分手後，便展開自己的單身之旅，近日還分享台灣3間最好吃的河粉店，不料影片中卻把泰國國旗當成越南國旗。一名眼尖粉絲發現後，原以為是小編出錯，因此好心提醒後並說「小編加油」，結果傳完訊息才發現，原來都是愛莉莎莎本人在回覆IG訊息，粉絲忍不住驚呼「親民又認真」。
記者朱祖儀／綜合報導
愛莉莎莎近日在IG上分享新片「台北必吃 越南河粉大PK」，介紹台灣3間好吃的河粉店，不過原本應該放上越南國旗，卻誤植泰國國旗。一名好心粉絲發現後，隨即傳訊息提醒，「國旗標誌…那個是泰國的國旗唷～小編加油」，沒想到卻收到愛莉莎莎回覆，「哈，沒小編」，粉絲不禁驚訝表示，「真假！你都是本人自己看所有訊息喔！」愛莉莎莎則回「是。」
事後該名粉絲將這段對話分享到Dcard，表示「愛莉莎莎IG都是自己看訊息欸，真的好親民又認真」。而事後愛莉莎莎也將原始影片下架，修正國旗圖案後才重新上傳新影片，還在社群媒體開玩笑說：「我要殺了我的剪輯師。」
事實上，愛莉莎莎自從和羽球教練分手之後，就經常四處旅遊，不時會更新旅遊紀錄影片。她也曾提到分手的心路歷程，透露早在去澳洲遊學的前1、2個禮拜就已經提出分手要求，「也是我先提前規劃好，就是我知道我快要分手了，所以我想要去那個地方散散心」，希望可以轉移生活重心。
愛莉莎莎還透露，2人是因為生活習慣不同才分手，而她剛分手時狀態很不好，從早哭到晚，「洗碗也哭、刷牙也哭、洗澡一半又開始哭」，不過情緒來得快去得也快，到澳洲之後這件事就像從腦袋消失了一樣。
▲愛莉莎莎分享台灣最好吃河粉，結果不小心把越南國旗放成泰國國旗，意外發現她的IG訊息是本人在看。（圖／翻攝自Dcard）