中澳關係破冰？李強提入境15天免簽　中方人員台下卡位擋成蕾

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但兩國關係自總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2022年上任後開始轉變，自2023年底開始，中國率先解禁澳洲大麥，今年三月解禁葡萄酒，上月底，澳洲農業部長默里瓦特（Murray Watt）宣布，中國已取消了對澳洲五家主要牛肉生產商的進口禁令。
李強此次與艾班尼斯會晤備受關注，因這是7年來首次有中國總理訪問澳洲。
根據路透報導，李強在周一在與澳洲總理艾班尼斯會面後宣布，中國將單方面把澳洲納入免簽國。澳洲護照持有者可15天免簽入境中國。
此外，中國和澳洲還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發3至5年的多次入境簽證。
另一方面，先前曾遭中國關押3年的澳洲籍記者成蕾，也出現在兩人會晤的場合，然而，根據澳洲天空新聞（SkyNews Australia）報導，中方派人在會場硬擋住成蕾，阻擋她被拍攝，澳方一再客氣要求離開，但被拒絕。沒想到，當成蕾入場坐在媒體席，中國人不罷休，一名大使館女性官員也前來擋住成蕾，以防她被拍攝入鏡。
天空新聞形容，中國官員不斷阻擋成蕾入境，實在是太過難看，破壞了場合。
值得注意的是，今年2月遭中國法院判處死刑緩期執行的澳洲華裔作家楊恆均，也成為此次會晤的聚焦重點，因澳洲政府先前對此表示「令人痛心」，艾班尼斯上週也曾說他會在跟李強見面時提起楊恆均的案件。
在兩人會晤的當下，也有抗議者和支持者在國會大廈外的草坪分別集會抗議，痛批澳洲不應該為了短期經濟利益，無視中國侵害人權問題。