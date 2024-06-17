插旗菲律賓！ 雲豹能源攜手菲律賓SolarNRG成立太陽能IPP公司

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投資長陳隽杰提到，菲律賓電價居高不下，在亞洲也是電價高昂的前段班，雲豹能源將透過菲律賓合資子公司SolarX協助台商先進規劃安裝太陽光電系統，在協助企業取得綠色電力同時，降低菲律賓企業電價負擔，達成全面提升產品競爭力等優勢，期待能為更多台商先進創造價值。陳隽杰說：「我們提供太陽能電廠開發、設置、維運一條龍專業服務，希望協助在東南亞的台商企業，提升國際競爭力，並成為企業實現能源轉型的最佳神隊友。」
此次合作夥伴菲律賓太陽能C&I領域最大公司SolarNRG，SolarNRG菲律賓成立於2014年，其團隊從2003年就開始在荷蘭提供太陽能EPC服務，目前在菲律賓團隊人數接近200人，具備頂尖的工程團隊、專業知識、工程品質及售後服務，建置超過200 MW太陽光電系統，與法國TotalEnergies、新加坡Skye Renewables、新加坡Maiora Renewables等國際能源公司，以及菲律賓大型能源公司AboitizPower皆為合作夥伴。
根據菲律賓政府在能源計畫中設定2040年再生能源發電占比達到50%之目標，其中太陽光電裝置量要達27.2 GW；而目前截至2023年底累積太陽光電建置容量僅1.7 GW，進度遠遠落後目標，可預見未來十多年間，菲律賓太陽能發展潛力不容小覷。
雲豹能源掌握菲律賓太陽光電快速成長期，將台灣成功的經驗帶入菲律賓，聯手SolarNRG成立合資子公司SolarX，計畫未來業務版圖不僅侷限於商業及工業（C&I）領域，更擴展到公用事業規模的太陽能電廠，甚至複製台灣經驗發展地面型、漁電共生等不同型態之太陽光電案場，目標五年內達成建置500 MW裝置量之實績，藉以擴大海外布局，創造公司更高投資效益。
同時，雲豹能源也於東南亞泰國、越南、及印尼等地展開布局，著眼台商至東南亞設廠建置屋頂型太陽光電設備為先，進而發展風電、儲能等項目，將台灣綠能經驗帶向東南亞，並同步拓展環保、循環經濟領域，期盼成為亞太地區永續循環領導品牌。