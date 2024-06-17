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木村拓哉爆哭告白天海祐希：謝謝妳嫁給我　《橋梁》話說完被上銬

▲日劇《Believe-為你架起的橋梁-》最新一集中，木村拓哉謝謝天海祐希（右）願意嫁給他，話說完就被警方上銬帶走。（圖／翻攝KKTV）
▲日劇《Believe-為你架起的橋梁-》最新一集中，木村拓哉謝謝天海祐希（右）願意嫁給他，話說完就被警方上銬帶走。（圖／翻攝KKTV）

記者陳雅蘭／綜合報導

木村拓哉、天海祐希首度共演的日劇《Believe-為你架起的橋梁-》將迎來大結局，最新一集中，2人含淚道別，木村拓哉甚至深情喊話：「謝謝妳願意嫁給我。」並叮嚀癌妻要確實做檢查，話一說完就被警方上銬帶走，畫面動容觀眾。

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▲劇中，木村拓哉不惜逃獄追真相，最後一集是否能逆襲成功引發討論。（圖／KKTV）
▲劇中，木村拓哉不惜逃獄追真相，最後一集是否能逆襲成功引發討論。（圖／KKTV）
《Believe-為你架起的橋梁-》由木村拓哉主演，天海祐希、竹內涼真、北大路欣也、小日向文世、齋藤工、上川隆也、一之瀨颯、山本舞香等人參演，故事描述大型建設公司土木設計部部長狩山陸（木村拓哉 飾）數年前開始參與「龍神大橋」的建設，因為某些原因被關進監獄。充滿謎團的事件讓警視廳警察黑木正興（竹內涼真 飾）展開調查。同時，狩山和妻子玲子（天海祐希 飾）之間也產生隔閡，難以想像的殘酷命運向他們襲來。

該劇播至第8集，木村拓哉與天海祐希在最熟悉的家展開深刻對話，看似日常聊天、鬥嘴，卻處處流露深厚情感，2人最後眼眶泛淚道別，木村拓哉跟老婆說：「謝謝妳願意嫁給我。」不斷叮嚀她要去醫院做檢查，直言：「我不會放棄，妳也絕對不能放棄！」他話說完就被破門而入的警察上銬帶走，天王、女王的細膩演出，看得觀眾揪心不已。

《Believe-為你架起的橋梁-》將於6月20在日本播出完結篇，木村拓哉直至16日才殺青，拍攝行程相當緊湊。殺青當天，「老婆」天海祐希、「好搭檔」齋藤工、「部下」一之瀨颯都到場祝賀，木村拓哉於IG上傳與三人、還有「狩山夫婦」的合照，表示：「剛剛完成了拍攝工作！ 感謝現場的每一位，你們是值得信賴的存在。謝謝趕來的這三位。因為你們，我能在現場笑得這麼開心！ 真的非常感謝！」最後他會用什麼方式展開逆襲，成為觀眾熱烈討論的話題。 

該劇其二受矚目的角色，就是齋藤工飾演的秋澤良人，他一方面是木村拓哉的辯護律師，卻又跟陷害木村的公司保持聯繫，觀眾紛紛表示：「秋澤兩邊討好，真是永遠的謎！」該角色老是滿頭大汗、用手帕掩住口的舉動也啟人疑竇，網友直呼：「當他把手帕放嘴邊時，感覺更可疑！」神祕行為引起觀眾極大的迴響，也期待最後一集能揭露他真正的意圖。《Believe-為你架起的橋梁-》最後一集將加長10分鐘，6月21日於KKTV上架。

▲劇中，齋藤工飾演的角色成謎，怪異行為引起觀眾好奇。（圖／KKTV）
▲劇中，齋藤工飾演的角色成謎，怪異行為引起觀眾好奇。（圖／KKTV）

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