木村拓哉爆哭告白天海祐希：謝謝妳嫁給我　《橋梁》話說完被上銬

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該劇播至第8集，木村拓哉與天海祐希在最熟悉的家展開深刻對話，看似日常聊天、鬥嘴，卻處處流露深厚情感，2人最後眼眶泛淚道別，木村拓哉跟老婆說：「謝謝妳願意嫁給我。」不斷叮嚀她要去醫院做檢查，直言：「我不會放棄，妳也絕對不能放棄！」他話說完就被破門而入的警察上銬帶走，天王、女王的細膩演出，看得觀眾揪心不已。
《Believe-為你架起的橋梁-》將於6月20在日本播出完結篇，木村拓哉直至16日才殺青，拍攝行程相當緊湊。殺青當天，「老婆」天海祐希、「好搭檔」齋藤工、「部下」一之瀨颯都到場祝賀，木村拓哉於IG上傳與三人、還有「狩山夫婦」的合照，表示：「剛剛完成了拍攝工作！ 感謝現場的每一位，你們是值得信賴的存在。謝謝趕來的這三位。因為你們，我能在現場笑得這麼開心！ 真的非常感謝！」最後他會用什麼方式展開逆襲，成為觀眾熱烈討論的話題。
該劇其二受矚目的角色，就是齋藤工飾演的秋澤良人，他一方面是木村拓哉的辯護律師，卻又跟陷害木村的公司保持聯繫，觀眾紛紛表示：「秋澤兩邊討好，真是永遠的謎！」該角色老是滿頭大汗、用手帕掩住口的舉動也啟人疑竇，網友直呼：「當他把手帕放嘴邊時，感覺更可疑！」神祕行為引起觀眾極大的迴響，也期待最後一集能揭露他真正的意圖。《Believe-為你架起的橋梁-》最後一集將加長10分鐘，6月21日於KKTV上架。