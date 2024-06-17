漫畫《灌籃高手》真人版！阿巴西向高中教練自薦「我想打籃球」
職籃球星阿巴西今(17)日正式與日本B1聯盟秋田北部喜悅隊簽下複數年合約，成為台灣史上第一人，年薪未透露，不過推估逾千萬，也讓啟蒙恩師、泰山高中教練陳志忠相當感動，直言「我很少落淚，但在阿巴西的加盟記者會上差點哭出來。」
記者廖聿偉/綜合報導
塞內加爾血統的阿巴西在日本出生，8歲才到台灣定居，國中時期是練跆拳道，來拿過黑帶，高中時因看到HBL泰山對上松山的比賽被啟發，主動投石問路，到籃球隊毛遂自薦。
陳志忠回應，「就像是《灌籃高手》真人版！阿巴西到球場跟教練說『我想打籃球！』，當時的印象非常清晰，是一個穿得一身髒兮兮的小孩，說想要加入籃球隊。」
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阿巴西加入球隊後也展現決心和毅力，從運球開始苦練，且因為超齡無法在HBL出賽，但他仍全心投入，比隊友更加緊苦練，才打下職籃的基礎。阿巴西也看過日本知名漫畫《灌籃高手》，自認比較像櫻木花道，因為都是高中才接觸籃球，從門外漢練起。
陳志忠說，「阿巴西的籃球路是一段很美的故事，他有出色的體能條件，訓練也非常認真，第一個到球場，練到最後一刻，假日還會主動加練，能站是日本職籃，並不意外。」